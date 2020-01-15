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Унион - Аугсбург 15 Января прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
15 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Унион
Аугсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Аугсбург, которое состоится 15 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Аугсбург
Аугсбург
37ГерманияврАлександер Шволов
5НидерландызщДанило Дуки
2ГерманиязщКевин Фогт
28АвстриязщКристофер Триммель
4ПортугалиязщДиогу Лейте
8ГерманияпзРани Хедира
36ГерманияпзАлёша Кемляйн
24ДанияпзРоберт Сков
17СШАнпТеозон-Жордан Сибачо
16ГерманиянпБенедикт Холлербах
21ГерманиянпТим Скарке
1ГерманияврФинн Дамен
5ФранциязщКрислен Матсима
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
23ГерманиязщМаксимилиан Бауэр
2ПольшазщРоберт Гумны
13ГрециязщДимитрис Яннулис
19НигерияпзФрэнк Оньека
17ХорватияпзКристиян Якич
8КосовопзЭльвис Реджбечай
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
21ГерманиянпФиллип Тиц
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
ДанияЙесс Торуп
История личных встреч
12.04.2024Германия - Бундеслига29-й турАугсбург2 : 0Унион
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турУнион1 : 1Аугсбург
06.05.2023Германия - Бундеслига31-й турАугсбург1 : 0Унион
09.11.2022Германия - Бундеслига14-й турУнион2 : 2Аугсбург
05.02.2022Германия - Бундеслига21-й турАугсбург2 : 0Унион
11.09.2021Германия - Бундеслига4-й турУнион0 : 0Аугсбург
23.01.2021Германия - Бундеслига18-й турАугсбург2 : 1Унион
19.09.2020Германия - Бундеслига1-й турУнион1 : 3Аугсбург
25.01.2020Германия - Бундеслига19-й турУнион2 : 0Аугсбург
24.08.2019Германия - Бундеслига2-й турАугсбург1 : 1Унион
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й тур2 : 0Унион
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур4 : 1Унион
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й турУнион1 : 2 Т
06.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур3 : 2Унион
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турУнион1 : 2
12.01.2025Германия — Бундеслига16-й турАугсбург0 : 1
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур5 : 1Аугсбург
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й турАугсбург0 : 2
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур2 : 2Аугсбург
04.12.2024Кубок Германии1/8 финала2 : 2 4 : 5Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1639
2
Лига чемпионов
Байер1635
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1630
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1630
5
Лига Европы
Майнц1628
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1627
7 Штутгарт1626
8 Боруссия Д1725
9 Вердер1625
10 Вольфсбург1624
11 Боруссия М1624
12 Унион1616
13 Аугсбург1616
14 Санкт-Паули1614
15 Хоффенхайм1614
16
Стыковая зона
Хайденхайм1613
17
Зона вылета
Хольштайн1711
18
Зона вылета
Бохум168

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