Унион - Аугсбург 15 Января прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
15 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Аугсбург, которое состоится 15 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Аугсбург
Аугсбург
|37
|вр
|Александер Шволов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|8
|пз
|Рани Хедира
|36
|пз
|Алёша Кемляйн
|24
|пз
|Роберт Сков
|17
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|21
|нп
|Тим Скарке
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|23
|зщ
|Максимилиан Бауэр
|2
|зщ
|Роберт Гумны
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|17
|пз
|Кристиян Якич
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|21
|нп
|Филлип Тиц
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Йесс Торуп
История личных встреч
|12.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0
|09.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|19.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|25.01.2020
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|24.08.2019
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 2 Т
|06.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|12.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|16
|30
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|16
|30
| 5
Лига Европы
|Майнц
|16
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|16
|27
|7
|Штутгарт
|16
|26
|8
|Боруссия Д
|17
|25
|9
|Вердер
|16
|25
|10
|Вольфсбург
|16
|24
|11
|Боруссия М
|16
|24
|12
|Унион
|16
|16
|13
|Аугсбург
|16
|16
|14
|Санкт-Паули
|16
|14
|15
|Хоффенхайм
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|17
|11
| 18
Зона вылета
|Бохум
|16
|8