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Бавария - Хоффенхайм 15 Января прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
15 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Бавария
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Хоффенхайм, которое состоится 15 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Хоффенхайм
Зинсхайм
1ГерманияврМануэль Нойер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
27АвстрияпзКонрад Лаймер
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
42ГерманияпзДжамал Мусиала
17ФранциянпМайкл Олисе
10ГерманиянпЛерой Зане
9АнглиянпГарри Кейн
1ГерманияврОливер Бауман
15ФранциязщВалентен Жендрей
35БразилиязщАртур Шавес
34ФранциязщСтэнли Нсоки
22АвстриязщАлександер Прасс
16ГерманиязщАнтон Стах
18МалипзДиади Самассеку
7ГерманияпзТом Бишоф
27ХорватияпзАндрей Крамарич
14НигериянпГифт Орбан
23ЧехиянпАдам Гложек
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
СШАПеллегрино Матараццо
АвстрияКристиан Ильцер
История личных встреч
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турХоффенхайм4 : 2Бавария
12.01.2024Германия - Бундеслига17-й турБавария3 : 0Хоффенхайм
15.04.2023Германия - Бундеслига28-й турБавария1 : 1Хоффенхайм
22.10.2022Германия - Бундеслига11-й турХоффенхайм0 : 2Бавария
12.03.2022Германия - Бундеслига26-й турХоффенхайм1 : 1Бавария
23.10.2021Германия - Бундеслига9-й турБавария4 : 0Хоффенхайм
30.01.2021Германия - Бундеслига19-й турБавария4 : 1Хоффенхайм
27.09.2020Германия - Бундеслига2-й турХоффенхайм4 : 1Бавария
29.02.2020Германия - Бундеслига24-й турХоффенхайм0 : 6Бавария
05.02.2020Кубок Германии1/8 финалаБавария4 : 3Хоффенхайм
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й тур0 : 1Бавария
20.12.2024Германия — Бундеслига15-й турБавария5 : 1
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур2 : 1Бавария
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур1 : 5Бавария
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турБавария4 : 2
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й турХоффенхайм0 : 1
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й турХоффенхайм1 : 2
15.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур1 : 1Хоффенхайм
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турХоффенхайм0 : 0
08.12.2024Германия — Бундеслига13-й турХоффенхайм1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1639
2
Лига чемпионов
Байер1635
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1630
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1630
5
Лига Европы
Майнц1628
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1627
7 Штутгарт1626
8 Боруссия Д1725
9 Вердер1625
10 Вольфсбург1624
11 Боруссия М1624
12 Унион1616
13 Аугсбург1616
14 Санкт-Паули1614
15 Хоффенхайм1614
16
Стыковая зона
Хайденхайм1613
17
Зона вылета
Хольштайн1711
18
Зона вылета
Бохум168

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