Бавария - Хоффенхайм 15 Января прямая трансляция
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
15 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Хоффенхайм, которое состоится 15 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|нп
|Майкл Олисе
|10
|нп
|Лерой Зане
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Оливер Бауман
|15
|зщ
|Валентен Жендрей
|35
|зщ
|Артур Шавес
|34
|зщ
|Стэнли Нсоки
|22
|зщ
|Александер Прасс
|16
|зщ
|Антон Стах
|18
|пз
|Диади Самассеку
|7
|пз
|Том Бишоф
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|14
|нп
|Гифт Орбан
|23
|нп
|Адам Гложек
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Пеллегрино Матараццо
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
|12.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|3 : 0
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 2
|12.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|23.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|4 : 0
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|4 : 1
|27.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|4 : 1
|29.02.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 6
|05.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|4 : 3
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|20.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 5
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|4 : 2
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|16
|30
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|16
|30
| 5
Лига Европы
|Майнц
|16
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|16
|27
|7
|Штутгарт
|16
|26
|8
|Боруссия Д
|17
|25
|9
|Вердер
|16
|25
|10
|Вольфсбург
|16
|24
|11
|Боруссия М
|16
|24
|12
|Унион
|16
|16
|13
|Аугсбург
|16
|16
|14
|Санкт-Паули
|16
|14
|15
|Хоффенхайм
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|17
|11
| 18
Зона вылета
|Бохум
|16
|8