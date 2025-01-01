Штутгарт - РБ Лейпциг 15 Января прямая трансляция
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
15 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - РБ Лейпциг, которое состоится 15 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
РБ Лейпциг
Лейпциг
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|8
|пз
|Энцо Мийо
|29
|пз
|Антони Руо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
|1
|вр
|Петер Гулачи
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|17
|зщ
|Ридле Баку
|22
|зщ
|Давид Раум
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|18
|пз
|Артур Вермерен
|44
|пз
|Кевин Кампль
|10
|пз
|Хави Симонс
|11
|нп
|Луа Опенда
|30
|нп
|Беньямин Шешко
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Марко Розе
История личных встреч
|27.01.2024
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|5 : 2
|25.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|5 : 1
|27.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|07.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 2
|20.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|25.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 1
|16.02.2019
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 3
|26.09.2018
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 0
|12.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|5 : 1
|06.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|12.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|4 : 2
|20.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|16
|30
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|16
|30
| 5
Лига Европы
|Майнц
|16
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|16
|27
|7
|Штутгарт
|16
|26
|8
|Боруссия Д
|17
|25
|9
|Вердер
|16
|25
|10
|Вольфсбург
|16
|24
|11
|Боруссия М
|16
|24
|12
|Унион
|16
|16
|13
|Аугсбург
|16
|16
|14
|Санкт-Паули
|16
|14
|15
|Хоффенхайм
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|17
|11
| 18
Зона вылета
|Бохум
|16
|8