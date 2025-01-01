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Штутгарт - РБ Лейпциг 15 Января прямая трансляция

Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
15 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Штутгарт
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - РБ Лейпциг, которое состоится 15 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
РБ Лейпциг
Лейпциг
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
24ГерманиязщЮлиан Хабот
8ФранцияпзЭнцо Мийо
29ФранцияпзАнтони Руо
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
27ГерманиянпКрис Фюрих
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
11ГерманиянпНик Вольтемаде
1ВенгрияврПетер Гулачи
16ГерманиязщЛукас Клостерман
4ВенгриязщВилли Орбан
17ГерманиязщРидле Баку
22ГерманиязщДавид Раум
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
18БельгияпзАртур Вермерен
44СловенияпзКевин Кампль
10НидерландыпзХави Симонс
11БельгиянпЛуа Опенда
30СловениянпБеньямин Шешко
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
27.01.2024Германия - Бундеслига19-й турШтутгарт5 : 2РБ Лейпциг
25.08.2023Германия - Бундеслига2-й турРБ Лейпциг5 : 1Штутгарт
27.01.2023Германия - Бундеслига18-й турРБ Лейпциг2 : 1Штутгарт
07.08.2022Германия - Бундеслига1-й турШтутгарт1 : 1РБ Лейпциг
15.01.2022Германия - Бундеслига19-й турШтутгарт0 : 2РБ Лейпциг
20.08.2021Германия - Бундеслига2-й турРБ Лейпциг4 : 0Штутгарт
25.04.2021Германия - Бундеслига31-й турРБ Лейпциг2 : 0Штутгарт
02.01.2021Германия - Бундеслига14-й турШтутгарт0 : 1РБ Лейпциг
16.02.2019Германия - Бундеслига22-й турШтутгарт1 : 3РБ Лейпциг
26.09.2018Германия - Бундеслига5-й турРБ Лейпциг2 : 0Штутгарт
12.01.2025Германия — Бундеслига16-й тур0 : 1Штутгарт
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й турШтутгарт0 : 1
15.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур1 : 3Штутгарт
11.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турШтутгарт5 : 1
06.12.2024Германия — Бундеслига13-й турШтутгарт3 : 2
12.01.2025Германия — Бундеслига16-й турРБ Лейпциг4 : 2
20.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур5 : 1РБ Лейпциг
15.12.2024Германия — Бундеслига14-й турРБ Лейпциг2 : 1
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турРБ Лейпциг2 : 3
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур0 : 2РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1639
2
Лига чемпионов
Байер1635
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1630
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1630
5
Лига Европы
Майнц1628
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1627
7 Штутгарт1626
8 Боруссия Д1725
9 Вердер1625
10 Вольфсбург1624
11 Боруссия М1624
12 Унион1616
13 Аугсбург1616
14 Санкт-Паули1614
15 Хоффенхайм1614
16
Стыковая зона
Хайденхайм1613
17
Зона вылета
Хольштайн1711
18
Зона вылета
Бохум168

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