Брест - Нант 15 Января прямая трансляция
15 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Кубок Франции, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Нант, которое состоится 15 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Нант
Нант
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|4 : 1
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|03.05.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|28.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|02.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 4
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 1
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|4 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 2
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 4
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|4 : 1
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
| Бобиньи
Расинг
|4 : 0
| Голден Лайон
Сен-Жозеф
|1 : 2
2-й раунд
| Ле-Эрбье
Аяччо
|2 : 1
| Париж
Кевийи-Руан
|1 : 1 2 : 4
| Ньор
Орлеан
|0 : 3
3-й раунд
| Орлеан
Ла Рош
|1 : 1 2 : 4
| Бастия
Нанси
|2 : 0
| Шамбери
Дижон
|0 : 2
| Лаваль
Конкарно
|2 : 2 5 : 3
| Тионвиль Лузитанос
Стиль-Мюциг
|30.11
| Бобиньи
Ред Стар
|2 : 2 4 : 2
| Сен-Фильбер
По
|1 : 1 4 : 1
| Динан-Леон
Генгам
|1 : 4
| Алес
Канн
|1 : 5
| Бордо
Ле-Эрбье
|2 : 0
1/32 финала
| ГУАЛ
Анси
|1 : 2
| Агено
Булонь
|4 : 1
| Бастия
Сен-Жозеф
|5 : 0
| Мериньяк
Лаваль
|0 : 0 3 : 4
| Эспали Сен-Марсель
Дижон
|1 : 1 4 : 3
| Труа
Метц
|3 : 0
| Руан
Лилль
|0 : 1
| Бургуэн-Жалльё
Мартиг
|4 : 1
| Стад Брьошен
Гавр
|1 : 0
| Ла Рош
Брест
|0 : 1
| Канн
Гренобль
|3 : 2
| Див-Кабур
Сен-Дени
|2 : 0
| О Лион
Тулуза
|0 : 0 2 : 4
| Ле-Пюи Фут 43
Монпелье
|4 : 0
| Феньи Ольнуа
Лион
|1 : 2
| Тур
Лорьян
|0 : 3 Т
| Дранси
Нант
|0 : 4
| Корт
Ницца
|1 : 1 3 : 5
| Таон
Амьен
|2 : 1
| Кале
Страсбург
|0 : 3
| Осер
Дюнкерк
|0 : 1
| Сент-Этьен
Марсель
|0 : 4
| Бордо
Ренн
|1 : 4
| Юнион Сен-Жан
Монако
|1 : 4
| Стиль-Мюциг
Реймс
|1 : 3
| Марманд
Ле-Ман
|0 : 7
| Бобиньи
Анже
|0 : 1
| Сен-Фильбер
Кевийи-Руан
|0 : 2
| Сошо
Клермон
|0 : 0 5 : 3
| Тионвиль Лузитанос
Валансьен
|2 : 2 4 : 5
| Генгам
Кан
|2 : 1
| Ланс
ПСЖ
|1 : 1 3 : 4
1/16 финала
| Реймс
Монако
|14.01
| Ле-Ман
Валансьен
|14.01
| Агено
Дюнкерк
|14.01
| Генгам
Сошо
|14.01
| Бастия
Ницца
|14.01
| Див-Кабур
Ле-Пюи Фут 43
|14.01
| Марсель
Лилль
|14.01
| Бургуэн-Жалльё
Лион
|15.01
| Брест
Нант
|15.01
| Таон
Страсбург
|15.01
| Стад Брьошен
Анси
|15.01
| Труа
Ренн
|15.01
| Канн
Лорьян
|15.01
| Тулуза
Лаваль
|15.01
| Кевийи-Руан
Анже
|15.01
| Эспали Сен-Марсель
ПСЖ
|15.01