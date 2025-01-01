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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 16 Января прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
16 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Саутгемптон, которое состоится 16 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Саутгемптон
Саутгемптон
24 Камерун вр Андре Онана
15 Франция зщ Лени Йоро
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
12 Нидерланды зщ Тирелл Маласиа
18 Бразилия пз Каземиро
14 Дания пз Кристиан Эриксен
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
30 Англия вр Аарон Рамсдейл
14 Англия зщ Джеймс Бри
35 Польша зщ Ян Беднарек
6 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
3 Ирландия зщ Райан Мэннинг
26 Франция пз Лесли Угочукву
7 Нигерия пз Джо Арибо
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
33 Англия нп Тайлер Диблинг
20 Гана нп Камал Сулемана
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Саутгемптон0 : 3Манчестер Юнайтед
12.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0Саутгемптон
27.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Саутгемптон0 : 1Манчестер Юнайтед
12.02.2022 Англия - Премьер-лига 25-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Саутгемптон
22.08.2021 Англия - Премьер-лига 2-й тур Саутгемптон1 : 1Манчестер Юнайтед
02.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Манчестер Юнайтед9 : 0Саутгемптон
29.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Саутгемптон2 : 3Манчестер Юнайтед
13.07.2020 Англия - Премьер-лига 35-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Саутгемптон
31.08.2019 Англия - Премьер-лига 4-й тур Саутгемптон1 : 1Манчестер Юнайтед
02.03.2019 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Саутгемптон
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 1 3 : 5Манчестер Юнайтед
05.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 2 : 0Манчестер Юнайтед
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Саутгемптон3 : 0
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Саутгемптон0 : 5
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Саутгемптон
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Саутгемптон0 : 1
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 0Саутгемптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2047
2
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2141
3
Лига чемпионов
Арсенал2040
4
Лига чемпионов
Челси2137
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2035
6 Манчестер Сити2135
7 Борнмут2134
8 Астон Вилла2032
9 Фулхэм2130
10 Брентфорд2128
11 Брайтон энд Хоув Альбион2028
12 Вест Хэм Юнайтед2126
13 Тоттенхэм Хотспур2024
14 Манчестер Юнайтед2023
15 Кристал Пэлас2021
16 Эвертон1917
17 Вулверхэмптон2016
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2016
19
Зона вылета
Лестер Сити2014
20
Зона вылета
Саутгемптон206

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