Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 16 Января прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
16 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Саутгемптон, которое состоится 16 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Саутгемптон
Саутгемптон
|24
|вр
|Андре Онана
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|12
|зщ
|Тирелл Маласиа
|18
|пз
|Каземиро
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|16
|нп
|Амад Диалло
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
|30
|вр
|Аарон Рамсдейл
|14
|зщ
|Джеймс Бри
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|3
|зщ
|Райан Мэннинг
|26
|пз
|Лесли Угочукву
|7
|пз
|Джо Арибо
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|33
|нп
|Тайлер Диблинг
|20
|нп
|Камал Сулемана
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Иван Юрич
История личных встреч
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|12.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|12.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|22.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|02.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|9 : 0
|29.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 3
|13.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|31.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|02.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 2
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 1 3 : 5
|05.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|3 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 5
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|20
|47
| 2
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|21
|41
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|40
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|21
|37
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|35
|6
|Манчестер Сити
|21
|35
|7
|Борнмут
|21
|34
|8
|Астон Вилла
|20
|32
|9
|Фулхэм
|21
|30
|10
|Брентфорд
|21
|28
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|26
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|24
|14
|Манчестер Юнайтед
|20
|23
|15
|Кристал Пэлас
|20
|21
|16
|Эвертон
|19
|17
|17
|Вулверхэмптон
|20
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|20
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|20
|6