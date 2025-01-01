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Аль-Иттихад - Аль-Раед 16 Января прямая трансляция

16 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 15-й тур
Аль-Иттихад
Аль-Раед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Аль-Раед, которое состоится 16 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда
Аль-Раед
Бурайда
Главные тренеры
Бразилия Одаир Эллманн
История личных встреч
23.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 18-й тур Аль-Иттихад1 : 3Аль-Раед
14.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 1-й тур Аль-Раед0 : 3Аль-Иттихад
11.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур 1 : 1Аль-Иттихад
07.01.2025 Кубок Короля 1/4 финала 2 : 2 1 : 3Аль-Иттихад
06.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур Аль-Иттихад2 : 1
30.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур 0 : 4Аль-Иттихад
24.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Иттихад2 : 0
10.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур Аль-Раед0 : 2
06.01.2025 Кубок Короля 1/4 финала Аль-Раед1 : 1 4 : 3
07.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур 3 : 2Аль-Раед
30.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур Аль-Раед0 : 1
23.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Раед3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1437
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад1437
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия1428
4 Аль-Наср1428
5 Аль-Ахли1526
6 Аль-Шабаб1526
7 Эр-Рияд1522
8 Аль-Таавун1421
9 Аль-Халидж1420
10 Аль-Иттифак1518
11 Дамак1518
12 Аль-Холуд1516
13 Аль-Раед1414
14 Аль-Ороба1413
15 Аль-Охдуд1412
16
Зона вылета
Аль-Вахда1412
17
Зона вылета
Аль-Фейха149
18
Зона вылета
Аль-Фатех146

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