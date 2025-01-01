Аль-Иттихад - Аль-Раед 16 Января прямая трансляция
16 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Аль-Раед, которое состоится 16 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда
Аль-Раед
Бурайда
Главные тренеры
|Одаир Эллманн
История личных встреч
|23.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|18-й тур
|1 : 3
|14.08.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|1-й тур
|0 : 3
|11.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|1 : 1
|07.01.2025
|Кубок Короля
|1/4 финала
|2 : 2 1 : 3
|06.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|2 : 1
|30.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|0 : 4
|24.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|2 : 0
|10.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|0 : 2
|06.01.2025
|Кубок Короля
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 3
|07.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|3 : 2
|30.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|0 : 1
|23.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|14
|37
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|14
|37
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|14
|28
|4
|Аль-Наср
|14
|28
|5
|Аль-Ахли
|15
|26
|6
|Аль-Шабаб
|15
|26
|7
|Эр-Рияд
|15
|22
|8
|Аль-Таавун
|14
|21
|9
|Аль-Халидж
|14
|20
|10
|Аль-Иттифак
|15
|18
|11
|Дамак
|15
|18
|12
|Аль-Холуд
|15
|16
|13
|Аль-Раед
|14
|14
|14
|Аль-Ороба
|14
|13
|15
|Аль-Охдуд
|14
|12
| 16
Зона вылета
|Аль-Вахда
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Аль-Фейха
|14
|9
| 18
Зона вылета
|Аль-Фатех
|14
|6