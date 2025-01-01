Эспаньол - Вальядолид 17 Января прямая трансляция
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
17 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Вальядолид, которое состоится 17 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Вальядолид
Вальядолид
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|12
|зщ
|Альваро Техеро
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|14
|зщ
|Бриан Оливан
|20
|пз
|Алекс Крал
|31
|пз
|Антониу Рока
|10
|пз
|Поль Лосано
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|13
|вр
|Карл Хейн
|2
|зщ
|Луис Перес
|35
|зщ
|Джума Ба
|5
|зщ
|Хави Санчес
|22
|зщ
|Лукас Роза
|12
|пз
|Марио Мартин
|20
|пз
|Станко Юрич
|11
|пз
|Рауль Моро
|8
|пз
|Кике Перес
|23
|пз
|Ануар
|9
|нп
|Маркос Андре
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Пауло Пессолано
История личных встреч
|19.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 0
|11.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|0 : 0
|05.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|3 : 1
|14.10.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|2 : 0
|05.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 1
|16.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 0
|23.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|29.09.2019
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|02.03.2019
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 1
|26.10.2018
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 0
|18.12.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|09.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 2
|20.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|3 : 0
|13.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|44
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|43
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|19
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|19
|30
|7
|Реал Сосьедад
|19
|28
|8
|Жирона
|19
|28
|9
|Райо Вальекано
|19
|25
|10
|Бетис
|19
|25
|11
|Осасуна
|19
|25
|12
|Сельта
|19
|24
|13
|Севилья
|19
|23
|14
|Лас-Пальмас
|19
|22
|15
|Хетафе
|19
|19
|16
|Леганес
|19
|19
|17
|Алавес
|19
|17
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|19
|16
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|19
|15
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|19
|13