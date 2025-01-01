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Эспаньол - Вальядолид 17 Января прямая трансляция

Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
17 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Эспаньол
Вальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Вальядолид, которое состоится 17 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Вальядолид
Вальядолид
1 Испания вр Жоан Гарсия
12 Испания зщ Альваро Техеро
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
4 Албания зщ Мараш Кумбула
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
14 Испания зщ Бриан Оливан
20 Чехия пз Алекс Крал
31 Испания пз Антониу Рока
10 Испания пз Поль Лосано
17 Испания нп Хофре Каррерас
7 Испания нп Хавьер Пуадо
13 Эстония вр Карл Хейн
2 Испания зщ Луис Перес
35 Сьерра-Леоне зщ Джума Ба
5 Испания зщ Хави Санчес
22 Бразилия зщ Лукас Роза
12 Испания пз Марио Мартин
20 Хорватия пз Станко Юрич
11 Испания пз Рауль Моро
8 Испания пз Кике Перес
23 Марокко пз Ануар
9 Бразилия нп Маркос Андре
Главные тренеры
Испания Маноло Гонсалес
Уругвай Пауло Пессолано
История личных встреч
19.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Вальядолид1 : 0Эспаньол
11.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Вальядолид0 : 0Эспаньол
05.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд Эспаньол3 : 1Вальядолид
14.10.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 11-й тур Эспаньол2 : 0Вальядолид
05.03.2023 Испания - Примера 24-й тур Вальядолид2 : 1Эспаньол
16.10.2022 Испания - Примера 9-й тур Эспаньол1 : 0Вальядолид
23.02.2020 Испания - Примера 25-й тур Вальядолид2 : 1Эспаньол
29.09.2019 Испания - Примера 7-й тур Эспаньол0 : 2Вальядолид
02.03.2019 Испания - Примера 26-й тур Эспаньол3 : 1Вальядолид
26.10.2018 Испания - Примера 10-й тур Вальядолид1 : 1Эспаньол
11.01.2025 Испания — Примера 19-й тур Эспаньол1 : 1
22.12.2024 Испания — Примера 18-й тур 1 : 0Эспаньол
18.12.2024 Испания — Примера 13-й тур Эспаньол1 : 1
14.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Эспаньол0 : 0
09.12.2024 Испания — Примера 16-й тур 1 : 0Эспаньол
11.01.2025 Испания — Примера 19-й тур Вальядолид1 : 0
05.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 3 : 2Вальядолид
20.12.2024 Испания — Примера 18-й тур 3 : 0Вальядолид
13.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Вальядолид1 : 0
07.12.2024 Испания — Примера 16-й тур 2 : 1Вальядолид
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Атлетико М1944
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1943
3
Лига чемпионов
Барселона1938
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Вильярреал1930
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1930
7 Реал Сосьедад1928
8 Жирона1928
9 Райо Вальекано1925
10 Бетис1925
11 Осасуна1925
12 Сельта1924
13 Севилья1923
14 Лас-Пальмас1922
15 Хетафе1919
16 Леганес1919
17 Алавес1917
18
Зона вылета
Эспаньол1916
19
Зона вылета
Вальядолид1915
20
Зона вылета
Валенсия1913

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