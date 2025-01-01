Монпелье - Монако 17 Января прямая трансляция
Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
17 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Монако, которое состоится 17 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Монако
Монако
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|19
|пз
|Рабби Нзингула
|11
|пз
|Тежи Саванье
|13
|пз
|Жорис Шотар
|9
|пз
|Мусса Аль-Тамари
|10
|нп
|Вахби Хазри
|8
|нп
|Акор Адамс
|16
|вр
|Филипп Кён
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|5
|зщ
|Тило Керер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|12
|пз
|Каю Энрике
|15
|пз
|Ламин Камара
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|2
|пз
|Вандерсон
|18
|нп
|Такуми Минамино
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
|36
|нп
|Брил Эмболо
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Жан-Луи Гассе
|Жан-Луи Гассе
|Жан-Луи Гассе
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 2
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 4
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 2
|23.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 2
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 1
|15.01.2021
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 3
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|14.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 3
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|4 : 0
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 1
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 2
|05.01.2025
|Суперкубок Франции 2024
|Финал
|1 : 0
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 4
|18.12.2024
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Лиги 1: «Монпелье» — «Монако». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|17
|43
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|17
|36
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|17
|31
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|17
|30
| 5
Лига Европы
|Лилль
|17
|29
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|17
|28
|7
|Ланс
|17
|27
|8
|Тулуза
|17
|24
|9
|Страсбург
|17
|23
|10
|Осер
|17
|22
|11
|Брест
|17
|22
|12
|Реймс
|17
|20
|13
|Анже
|17
|19
|14
|Ренн
|17
|17
|15
|Нант
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|17
|16
| 17
Зона вылета
|Гавр
|17
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|17
|9