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Монпелье - Монако 17 Января прямая трансляция

Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
17 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Монпелье
Монако

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Монако, которое состоится 17 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Монако
Монако
40 Франция вр Бенжамен Леком
29 Камерун зщ Энцо Чато
27 Швейцария зщ Бечир Омерагич
5 Мали зщ Модибо Саньян
3 Гвинея зщ Иссиага Силла
19 Франция пз Рабби Нзингула
11 Франция пз Тежи Саванье
13 Франция пз Жорис Шотар
9 Иордания пз Мусса Аль-Тамари
10 Тунис нп Вахби Хазри
8 Нигерия нп Акор Адамс
16 Швейцария вр Филипп Кён
4 Нидерланды зщ Джордан Тезе
5 Германия зщ Тило Керер
22 Гана зщ Мохаммед Салису
12 Бразилия пз Каю Энрике
15 Сенегал пз Ламин Камара
88 Франция пз Сунгуту Магасса
2 Бразилия пз Вандерсон
18 Япония нп Такуми Минамино
7 Марокко нп Элисс Бен-Сегир
36 Швейцария нп Брил Эмболо
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Франция Жан-Луи Гассе
Франция Жан-Луи Гассе
Франция Жан-Луи Гассе
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
28.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Монако2 : 1Монпелье
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур Монпелье0 : 2Монако
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Монако2 : 0Монпелье
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Монако0 : 4Монпелье
09.10.2022 Франция - Лига 1 10-й тур Монпелье0 : 2Монако
23.01.2022 Франция - Лига 1 22-й тур Монпелье3 : 2Монако
24.10.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Монако3 : 1Монпелье
15.01.2021 Франция - Лига 1 20-й тур Монпелье2 : 3Монако
18.10.2020 Франция - Лига 1 7-й тур Монако1 : 1Монпелье
14.02.2020 Франция - Лига 1 25-й тур Монако1 : 0Монпелье
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Монпелье1 : 3
04.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 1 : 0Монпелье
21.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 4 : 0Монпелье
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур Монпелье2 : 2
08.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур 2 : 0Монпелье
14.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала 1 : 1 3 : 1Монако
10.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур 2 : 2Монако
05.01.2025 Суперкубок Франции 2024 Финал 1 : 0Монако
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 1 : 4Монако
18.12.2024 Франция — Лига 1 16-й тур Монако2 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Лиги 1: «Монпелье» — «Монако». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1743
2
Лига чемпионов
Марсель1736
3
Лига чемпионов
Монако1731
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца1730
5
Лига Европы
Лилль1729
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1728
7 Ланс1727
8 Тулуза1724
9 Страсбург1723
10 Осер1722
11 Брест1722
12 Реймс1720
13 Анже1719
14 Ренн1717
15 Нант1716
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1716
17
Зона вылета
Гавр1712
18
Зона вылета
Монпелье179

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