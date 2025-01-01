Лестер Сити - Фулхэм 18 Января прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
18 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Фулхэм, которое состоится 18 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Фулхэм
Лондон
|41
|вр
|Якуб Столарчик
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|3
|зщ
|Ваут Фас
|23
|зщ
|Янник Вестергор
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|8
|пз
|Гарри Уинкс
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|18
|нп
|Джордан Айю
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
|9
|нп
|Джейми Варди
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|20
|пз
|Саша Лукич
|18
|пз
|Андреас Перейра
|10
|пз
|Том Кейрни
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
|Марку Силва
История личных встреч
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|5 : 3
|03.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|03.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|30.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|09.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 1
|05.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|29.10.2013
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|4 : 3
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|6 : 2
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|09.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|4 : 1
|05.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|20
|47
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|21
|43
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|21
|41
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|38
| 5
Лига Европы
|Челси
|21
|37
|6
|Манчестер Сити
|21
|35
|7
|Астон Вилла
|21
|35
|8
|Борнмут
|21
|34
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|31
|10
|Фулхэм
|21
|30
|11
|Брентфорд
|21
|28
|12
|Манчестер Юнайтед
|21
|26
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|26
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|21
|24
|15
|Кристал Пэлас
|21
|24
|16
|Эвертон
|20
|17
|17
|Вулверхэмптон
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|21
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|21
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|21
|6