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Лестер Сити - Фулхэм 18 Января прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
18 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Лестер Сити
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Фулхэм, которое состоится 18 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Фулхэм
Лондон
41ПольшаврЯкуб Столарчик
2АнглиязщДжеймс Джастин
3БельгиязщВаут Фас
23ДаниязщЯнник Вестергор
16ДаниязщВиктор Кристиансен
8АнглияпзГарри Уинкс
24ФранцияпзБубакари Сумаре
11МароккопзБилал Эль-Ханнус
18ГананпДжордан Айю
10АнглиянпСтефи Мавидиди
9АнглиянпДжейми Варди
1ГерманияврБернд Лено
21БельгиязщТимоти Кастань
5ДаниязщЙоаким Андерсен
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
20СербияпзСаша Лукич
18БразилияпзАндреас Перейра
10ШотландияпзТом Кейрни
8УэльснпГарри Уилсон
17НигериянпАлекс Айуоби
7МексиканпРауль Хименес
Главные тренеры
НидерландыРуд ван Нистелрой
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турФулхэм2 : 1Лестер Сити
08.05.2023Англия - Премьер-лига35-й турФулхэм5 : 3Лестер Сити
03.01.2023Англия - Премьер-лига19-й турЛестер Сити0 : 1Фулхэм
03.02.2021Англия - Премьер-лига22-й турФулхэм0 : 2Лестер Сити
30.11.2020Англия - Премьер-лига10-й турЛестер Сити1 : 2Фулхэм
09.03.2019Англия - Премьер-лига30-й турЛестер Сити3 : 1Фулхэм
05.12.2018Англия - Премьер-лига15-й турФулхэм1 : 1Лестер Сити
29.10.2013Англия - Кубок лиги1/8 финалаЛестер Сити4 : 3Фулхэм
15.01.2025Англия — Премьер-лига21-й турЛестер Сити0 : 2
11.01.2025Кубок Англии3-й раундЛестер Сити6 : 2
04.01.2025Англия — Премьер-лига20-й тур2 : 1Лестер Сити
29.12.2024Англия — Премьер-лига19-й турЛестер Сити0 : 2
26.12.2024Англия — Премьер-лига18-й тур3 : 1Лестер Сити
14.01.2025Англия — Премьер-лига21-й тур3 : 2Фулхэм
09.01.2025Кубок Англии3-й раундФулхэм4 : 1
05.01.2025Англия — Премьер-лига20-й турФулхэм2 : 2
29.12.2024Англия — Премьер-лига19-й турФулхэм2 : 2
26.12.2024Англия — Премьер-лига18-й тур1 : 2Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2047
2
Лига чемпионов
Арсенал2143
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2141
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед2138
5
Лига Европы
Челси2137
6 Манчестер Сити2135
7 Астон Вилла2135
8 Борнмут2134
9 Брайтон энд Хоув Альбион2131
10 Фулхэм2130
11 Брентфорд2128
12 Манчестер Юнайтед2126
13 Вест Хэм Юнайтед2126
14 Тоттенхэм Хотспур2124
15 Кристал Пэлас2124
16 Эвертон2017
17 Вулверхэмптон2116
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2116
19
Зона вылета
Лестер Сити2114
20
Зона вылета
Саутгемптон216

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