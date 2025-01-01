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Оксфорд Юнайтед - Блэкберн Роверс 18 Января прямая трансляция

Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
18 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 27-й тур
Оксфорд Юнайтед
Блэкберн Роверс

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Блэкберн Роверс, которое состоится 18 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Оксфорд Юнайтед
05.05.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 46-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Оксфорд Юнайтед
21.11.2017 Англия - Первая лига Первая лига. 19-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 4Блэкберн Роверс
30.01.2016 Кубок Англии 1/16 финала Оксфорд Юнайтед0 : 3Блэкберн Роверс
14.01.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур 1 : 1Оксфорд Юнайтед
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 3 : 1Оксфорд Юнайтед
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 1Оксфорд Юнайтед
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 0 : 1Оксфорд Юнайтед
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 0
15.01.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур Блэкберн Роверс3 : 0
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 0 : 1Блэкберн Роверс
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Блэкберн Роверс0 : 1
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 1 : 1Блэкберн Роверс
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Блэкберн Роверс0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2653
2
Повышение
Бёрнли2652
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2652
4
Плей-офф
Сандерленд2650
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2642
6
Плей-офф
Мидлсбро2641
7 Вест Бромвич Альбион2640
8 Уотфорд2638
9 Бристоль Сити2637
10 Шеффилд Уэнсдей2637
11 Норвич Сити2636
12 Суонси Сити2634
13 Куинз Парк Рейнджерс2632
14 Миллуолл2530
15 Престон Норт Энд2630
16 Ковентри Сити2629
17 Оксфорд Юнайтед2629
18 Дерби Каунти2627
19 Сток Сити2627
20 Лутон Таун2625
21 Кардифф Сити2624
22
Зона вылета
Халл Сити2623
23
Зона вылета
Портсмут2523
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2621

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