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Дерби Каунти - Уотфорд 18 Января прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
18 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 27-й тур
Дерби Каунти
Уотфорд

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Уотфорд, которое состоится 18 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й турУотфорд2 : 1Дерби Каунти
19.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турУотфорд2 : 1Дерби Каунти
16.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турДерби Каунти0 : 1Уотфорд
03.04.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турДерби Каунти2 : 2Уотфорд
22.11.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турУотфорд1 : 2Дерби Каунти
14.01.2025Кубок Англии3-й раунд1 : 1 6 : 5Дерби Каунти
04.01.2025Англия — Чемпионшип26-й тур1 : 0Дерби Каунти
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й тур4 : 2Дерби Каунти
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й турДерби Каунти0 : 1
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турДерби Каунти2 : 1
14.01.2025Англия — Чемпионшип19-й тур1 : 1Уотфорд
09.01.2025Кубок Англии3-й раунд4 : 1Уотфорд
04.01.2025Англия — Чемпионшип26-й турУотфорд1 : 2
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й тур3 : 1Уотфорд
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й турУотфорд1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2653
2
Повышение
Бёрнли2652
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2652
4
Плей-офф
Сандерленд2650
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2642
6
Плей-офф
Мидлсбро2641
7 Вест Бромвич Альбион2640
8 Уотфорд2638
9 Бристоль Сити2637
10 Шеффилд Уэнсдей2637
11 Норвич Сити2636
12 Суонси Сити2634
13 Куинз Парк Рейнджерс2632
14 Миллуолл2530
15 Престон Норт Энд2630
16 Ковентри Сити2629
17 Оксфорд Юнайтед2629
18 Дерби Каунти2627
19 Сток Сити2627
20 Лутон Таун2625
21 Кардифф Сити2624
22
Зона вылета
Халл Сити2623
23
Зона вылета
Портсмут2523
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2621

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