Жирона - Севилья 18 Января прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
18 Января 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Севилья, которое состоится 18 Января 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Севилья
Севилья
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|6
|пз
|Донни ван де Бек
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|20
|нп
|Брайан Хиль
|9
|нп
|Абель Руис
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|20
|пз
|Джибриль Соу
|12
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|17
|пз
|Сауль Ньигес
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|7
|нп
|Исаак Ромеро
Главные тренеры
|Мичел Санчес
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 2
|21.01.2024
|Испания - Примера
|21-й тур
|5 : 1
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|01.05.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|14.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 1
|28.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|16.12.2018
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 0
|11.02.2018
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 0
|17.09.2017
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 1
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 1
|20.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|3 : 0
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|2 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 3
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|4 : 1
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|4 : 2
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|44
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|43
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|19
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|19
|30
|7
|Реал Сосьедад
|19
|28
|8
|Жирона
|19
|28
|9
|Райо Вальекано
|19
|25
|10
|Бетис
|19
|25
|11
|Осасуна
|19
|25
|12
|Сельта
|19
|24
|13
|Севилья
|19
|23
|14
|Лас-Пальмас
|19
|22
|15
|Хетафе
|19
|19
|16
|Леганес
|19
|19
|17
|Алавес
|19
|17
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|19
|16
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|19
|15
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|19
|13