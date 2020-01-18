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Жирона - Севилья 18 Января прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
18 Января 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Жирона
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Севилья, которое состоится 18 Января 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Севилья
Севилья
13АргентинаврПауло Гассанига
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
5ИспаниязщДавид Лопес
17НидерландызщДейли Блинд
4ИспаниязщАрнау Мартинес
18ЧехиязщЛадислав Крейчи
6НидерландыпзДонни ван де Бек
23ИспанияпзИван Мартин
14ИспанияпзОриоль Ромеу
20ИспаниянпБрайан Хиль
9ИспаниянпАбель Руис
13НорвегияврЭрьян Нюланд
2ИспаниязщХосе Анхель Кармона
22ФранциязщЛуак Баде
6СербиязщНеманья Гудель
3ИспаниязщАдрия Педроса
20ШвейцарияпзДжибриль Соу
12БельгияпзАльберт-Самби Локонга
18ФранцияпзЛюсьен Агуме
17ИспанияпзСауль Ньигес
11БельгияпзДоди Лукебакио
7ИспаниянпИсаак Ромеро
Главные тренеры
ИспанияМичел Санчес
ИспанияГарсия Пимьента
История личных встреч
01.09.2024Испания — Примера4-й турСевилья0 : 2Жирона
21.01.2024Испания - Примера21-й турЖирона5 : 1Севилья
26.08.2023Испания - Примера3-й турСевилья1 : 2Жирона
01.05.2023Испания - Примера32-й турСевилья0 : 2Жирона
14.01.2023Испания - Примера17-й турЖирона2 : 1Севилья
28.04.2019Испания - Примера35-й турЖирона1 : 0Севилья
16.12.2018Испания - Примера16-й турСевилья2 : 0Жирона
11.02.2018Испания - Примера23-й турСевилья1 : 0Жирона
17.09.2017Испания - Примера4-й турЖирона0 : 1Севилья
11.01.2025Испания — Примера19-й тур0 : 1Жирона
20.12.2024Испания — Примера18-й турЖирона3 : 0
14.12.2024Испания — Примера17-й тур2 : 1Жирона
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турЖирона0 : 1
07.12.2024Испания — Примера16-й турЖирона0 : 3
11.01.2025Испания — Примера19-й турСевилья1 : 1
04.01.2025Кубок Испании1/16 финала4 : 1Севилья
22.12.2024Испания — Примера18-й тур4 : 2Севилья
14.12.2024Испания — Примера17-й турСевилья1 : 0
08.12.2024Испания — Примера16-й тур4 : 3Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Атлетико М1944
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1943
3
Лига чемпионов
Барселона1938
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Вильярреал1930
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1930
7 Реал Сосьедад1928
8 Жирона1928
9 Райо Вальекано1925
10 Бетис1925
11 Осасуна1925
12 Сельта1924
13 Севилья1923
14 Лас-Пальмас1922
15 Хетафе1919
16 Леганес1919
17 Алавес1917
18
Зона вылета
Эспаньол1916
19
Зона вылета
Вальядолид1915
20
Зона вылета
Валенсия1913

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