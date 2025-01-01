Леганес - Атлетико М 18 Января прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
18 Января 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Атлетико М, которое состоится 18 Января 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леганес
Леганес
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|12
|зщ
|Валентин Розье
|22
|зщ
|Матия Настасич
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|14
|пз
|Дарко Брашанац
|17
|пз
|Иван Неу
|9
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
|10
|нп
|Даниэль Раба
|13
|вр
|Ян Облак
|16
|зщ
|Науэль Молина
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|8
|пз
|Пабло Барриос
|4
|пз
|Конор Галлахер
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
Главные тренеры
|Борха Саэс Хименес
|Диего Симеоне
История личных встреч
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|3 : 1
|26.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 0
|25.08.2019
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|09.03.2019
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|03.11.2018
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|28.02.2018
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 0
|30.09.2017
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 0
|12.08.2017
|Товарищеские матчи (клубы) - 2017
|Август 2017
|0 : 1
|04.02.2017
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|27.08.2016
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 2
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 5
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 1
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 4
|12.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|44
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|43
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|19
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|19
|30
|7
|Реал Сосьедад
|19
|28
|8
|Жирона
|19
|28
|9
|Райо Вальекано
|19
|25
|10
|Бетис
|19
|25
|11
|Осасуна
|19
|25
|12
|Сельта
|19
|24
|13
|Севилья
|19
|23
|14
|Лас-Пальмас
|19
|22
|15
|Хетафе
|19
|19
|16
|Леганес
|19
|19
|17
|Алавес
|19
|17
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|19
|16
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|19
|15
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|19
|13