02:43 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 января
Свернуть список

Леганес - Атлетико М 18 Января прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
18 Января 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Леганес
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Атлетико М, которое состоится 18 Января 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леганес
Леганес
Атлетико М
Мадрид
13СербияврМарко Дмитрович
6ИспаниязщСерхио Гонсалес
12ФранциязщВалентин Розье
22СербиязщМатия Настасич
20ИспаниязщХавьер Эрнандес
5ПерупзРенато Тапиа
8ГвинеяпзСейдуба Сиссе
14СербияпзДарко Брашанац
17КамерунпзИван Неу
9ИспаниянпМигель Де ла Фуэнте
10ИспаниянпДаниэль Раба
13СловенияврЯн Облак
16АргентиназщНауэль Молина
24ИспаниязщРобен Ле Норман
15ФранциязщКлеман Лангле
21ИспаниязщХавьер Галан
5АргентинапзРодриго Де Пауль
8ИспанияпзПабло Барриос
4АнглияпзКонор Галлахер
22АргентинанпДжулиано Симеоне
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
Главные тренеры
ИспанияБорха Саэс Хименес
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
20.10.2024Испания — Примера10-й турАтлетико М3 : 1Леганес
26.01.2020Испания - Примера21-й турАтлетико М0 : 0Леганес
25.08.2019Испания - Примера2-й турЛеганес0 : 1Атлетико М
09.03.2019Испания - Примера27-й турАтлетико М1 : 0Леганес
03.11.2018Испания - Примера11-й турЛеганес1 : 1Атлетико М
28.02.2018Испания - Примера26-й турАтлетико М4 : 0Леганес
30.09.2017Испания - Примера7-й турЛеганес0 : 0Атлетико М
12.08.2017Товарищеские матчи (клубы) - 2017Август 2017Леганес0 : 1Атлетико М
04.02.2017Испания - Примера21-й турАтлетико М2 : 0Леганес
27.08.2016Испания - Примера2-й турЛеганес0 : 0Атлетико М
15.01.2025Кубок Испании1/8 финала2 : 3Леганес
11.01.2025Испания — Примера19-й тур1 : 1Леганес
05.01.2025Кубок Испании1/16 финала1 : 2Леганес
22.12.2024Испания — Примера18-й турЛеганес2 : 5
15.12.2024Испания — Примера17-й тур0 : 1Леганес
15.01.2025Кубок Испании1/8 финала0 : 4Атлетико М
12.01.2025Испания — Примера19-й турАтлетико М1 : 0
04.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 1Атлетико М
21.12.2024Испания — Примера18-й тур1 : 2Атлетико М
15.12.2024Испания — Примера17-й турАтлетико М1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Атлетико М1944
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1943
3
Лига чемпионов
Барселона1938
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Вильярреал1930
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1930
7 Реал Сосьедад1928
8 Жирона1928
9 Райо Вальекано1925
10 Бетис1925
11 Осасуна1925
12 Сельта1924
13 Севилья1923
14 Лас-Пальмас1922
15 Хетафе1919
16 Леганес1919
17 Алавес1917
18
Зона вылета
Эспаньол1916
19
Зона вылета
Вальядолид1915
20
Зона вылета
Валенсия1913

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close