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Ренн - Брест 18 Января прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
18 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Ренн
Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Брест, которое состоится 18 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Брест
Брест
1 Франция вр Брис Самба
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
4 Камерун зщ Кристофер Ву
33 Нидерланды зщ Ханс Хатебур
55 Норвегия зщ Лео Эстигор
3 Франция зщ Адриен Трюффер
6 Нидерланды пз Азор Матусива
75 Кот-д'Ивуар пз Секо Фофана
7 Дания пз Альберт Грёнбек
11 Франция нп Людовик Блас
10 Франция нп Амин Гуири
40 Нидерланды вр Марко Бизот
12 Кот-д'Ивуар зщ Люк Зогбе
5 Франция зщ Брендан Шардонне
3 Сенегал зщ Абдулайе Ндиайе
7 Франция зщ Кенни Лала
45 Франция пз Махди Камара
8 Франция пз Юго Маньетти
9 Мали пз Камори Думбия
14 Гвинея-Бисау пз Мама Бальде
6 Швейцария пз Эдимилсон Фернандеш
19 Франция нп Людовик Ажорк
Главные тренеры
Франция Жюльен Стефан
Аргентина Хорхе Сампаоли
Аргентина Хорхе Сампаоли
Франция Эрик Руа
История личных встреч
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Брест1 : 1Ренн
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур Ренн4 : 5Брест
02.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Брест0 : 0Ренн
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Брест1 : 2Ренн
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Ренн3 : 1Брест
06.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Ренн2 : 0Брест
15.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур Брест1 : 1Ренн
17.01.2021 Франция - Лига 1 20-й тур Брест1 : 2Ренн
31.10.2020 Франция - Лига 1 9-й тур Ренн2 : 1Брест
08.02.2020 Франция - Лига 1 24-й тур Ренн0 : 0Брест
15.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала 1 : 0Ренн
11.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Ренн1 : 2
03.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 3 : 2Ренн
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 1 : 4Ренн
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур Ренн2 : 0
15.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала Брест2 : 1
11.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Брест2 : 1
05.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 2 : 0Брест
21.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 1Брест
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур Брест4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1743
2
Лига чемпионов
Марсель1736
3
Лига чемпионов
Монако1831
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца1730
5
Лига Европы
Лилль1729
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1728
7 Ланс1727
8 Тулуза1724
9 Страсбург1723
10 Осер1722
11 Брест1722
12 Реймс1720
13 Анже1719
14 Ренн1717
15 Нант1716
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1716
17
Зона вылета
Гавр1712
18
Зона вылета
Монпелье1812

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