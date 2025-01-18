Ренн - Брест 18 Января прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
18 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Брест, которое состоится 18 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Брест
Брест
|1
|вр
|Брис Самба
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|6
|пз
|Азор Матусива
|75
|пз
|Секо Фофана
|7
|пз
|Альберт Грёнбек
|11
|нп
|Людовик Блас
|10
|нп
|Амин Гуири
|40
|вр
|Марко Бизот
|12
|зщ
|Люк Зогбе
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|7
|зщ
|Кенни Лала
|45
|пз
|Махди Камара
|8
|пз
|Юго Маньетти
|9
|пз
|Камори Думбия
|14
|пз
|Мама Бальде
|6
|пз
|Эдимилсон Фернандеш
|19
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Хорхе Сампаоли
|Хорхе Сампаоли
|Эрик Руа
История личных встреч
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|4 : 5
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|15.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|17.01.2021
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|31.10.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|08.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 0
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|03.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 2
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 4
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 0
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 1
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|17
|43
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|17
|36
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|18
|31
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|17
|30
| 5
Лига Европы
|Лилль
|17
|29
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|17
|28
|7
|Ланс
|17
|27
|8
|Тулуза
|17
|24
|9
|Страсбург
|17
|23
|10
|Осер
|17
|22
|11
|Брест
|17
|22
|12
|Реймс
|17
|20
|13
|Анже
|17
|19
|14
|Ренн
|17
|17
|15
|Нант
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|17
|16
| 17
Зона вылета
|Гавр
|17
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|18
|12