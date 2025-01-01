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Аталанта - Наполи 18 Января прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
18 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Аталанта
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Наполи, которое состоится 18 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Наполи
Неаполь
29 Италия вр Марко Карнезекки
19 Албания зщ Берат Джимсити
4 Швеция зщ Исак Хин
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
16 Италия зщ Рауль Белланова
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
22 Италия пз Маттео Руджери
8 Хорватия пз Марио Пашалич
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
11 Нигерия нп Адемола Лукман
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
7 Бразилия пз Давид Нерес
21 Италия нп Маттео Политано
11 Бельгия нп Ромелу Лукаку
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Антонио Конте
История личных встреч
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Наполи0 : 3Аталанта
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Наполи0 : 3Аталанта
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Аталанта1 : 2Наполи
11.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 26-й тур Наполи2 : 0Аталанта
05.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 13-й тур Аталанта1 : 2Наполи
03.04.2022 Италия - Серия А 31-й тур Аталанта1 : 3Наполи
04.12.2021 Италия - Серия А 16-й тур Наполи2 : 3Аталанта
21.02.2021 Италия - Серия А 23-й тур Аталанта4 : 2Наполи
10.02.2021 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Аталанта3 : 1Наполи
03.02.2021 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Наполи0 : 0Аталанта
14.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Аталанта1 : 1
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 0 : 0Аталанта
02.01.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала 2 : 0Аталанта
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 1 : 1Аталанта
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Аталанта3 : 2
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Наполи2 : 0
04.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 0 : 3Наполи
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Наполи1 : 0
21.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 1 : 2Наполи
14.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 1 : 3Наполи
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Серии A: «Аталанта» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2047
2
Лига чемпионов
Интер М1944
3
Лига чемпионов
Аталанта2043
4
Лига чемпионов
Лацио2036
5
Лига Европы
Ювентус2034
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина1932
7 Милан1931
8 Болонья1930
9 Удинезе2026
10 Рома2024
11 Дженоа2023
12 Торино2022
13 Лечче2020
14 Эмполи2020
15 Комо2019
16 Верона2019
17 Парма2019
18
Зона вылета
Кальяри2018
19
Зона вылета
Венеция2014
20
Зона вылета
Монца2013

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