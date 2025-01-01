Аталанта - Наполи 18 Января прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
18 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Наполи, которое состоится 18 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Наполи
Неаполь
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|22
|пз
|Маттео Руджери
|8
|пз
|Марио Пашалич
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|7
|пз
|Давид Нерес
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Антонио Конте
История личных встреч
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 3
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 3
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|11.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|2 : 0
|05.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|1 : 2
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 3
|04.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|21.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|4 : 2
|10.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|03.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 0
|02.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 2
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 0
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Серии A: «Аталанта» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|20
|47
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|19
|44
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|20
|43
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|20
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|19
|32
|7
|Милан
|19
|31
|8
|Болонья
|19
|30
|9
|Удинезе
|20
|26
|10
|Рома
|20
|24
|11
|Дженоа
|20
|23
|12
|Торино
|20
|22
|13
|Лечче
|20
|20
|14
|Эмполи
|20
|20
|15
|Комо
|20
|19
|16
|Верона
|20
|19
|17
|Парма
|20
|19
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|20
|18
| 19
Зона вылета
|Венеция
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|20
|13