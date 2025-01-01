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Бохум - РБ Лейпциг 18 Января прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
18 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Бохум
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - РБ Лейпциг, которое состоится 18 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
РБ Лейпциг
Лейпциг
27ГерманияврПатрик Древес
4СербиязщЭрхан Машович
20УкраиназщИван Ордец
5Бразилиязщ Бернардо
15ГерманиязщФеликс Пасслак
6ФранцияпзИбраима Сиссоко
19СловакияпзМатуш Беро
32ГерманияпзМаксимилиан Виттек
23ЯпонияпзКодзи Миёси
33ГерманиянпФилипп Хофман
21ГерманиянпГеррит Хольтман
1ВенгрияврПетер Гулачи
3НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
4ВенгриязщВилли Орбан
22ГерманиязщДавид Раум
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
18БельгияпзАртур Вермерен
8МалипзАмаду Айдара
10НидерландыпзХави Симонс
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
7НорвегиянпАнтонио Нуса
19ПортугалиянпАндре Силва
Главные тренеры
ГерманияПетер Цейдлер
ГерманияДитер Хеккинг
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турРБ Лейпциг1 : 0Бохум
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турБохум1 : 4РБ Лейпциг
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турРБ Лейпциг0 : 0Бохум
18.03.2023Германия - Бундеслига25-й турБохум1 : 0РБ Лейпциг
01.10.2022Германия - Бундеслига8-й турРБ Лейпциг4 : 0Бохум
27.02.2022Германия - Бундеслига24-й турБохум0 : 1РБ Лейпциг
02.10.2021Германия - Бундеслига7-й турРБ Лейпциг3 : 0Бохум
03.02.2021Кубок Германии1/8 финалаРБ Лейпциг4 : 0Бохум
02.04.2016Германия - Вторая Бундеслига28-й турРБ Лейпциг3 : 1Бохум
18.10.2015Германия - Вторая Бундеслига11-й турБохум0 : 1РБ Лейпциг
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й турБохум1 : 0
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й тур2 : 0Бохум
22.12.2024Германия — Бундеслига15-й турБохум2 : 0
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур1 : 2 ТБохум
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турБохум0 : 1
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур2 : 1РБ Лейпциг
12.01.2025Германия — Бундеслига16-й турРБ Лейпциг4 : 2
20.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур5 : 1РБ Лейпциг
15.12.2024Германия — Бундеслига14-й турРБ Лейпциг2 : 1
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турРБ Лейпциг2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1742
2
Лига чемпионов
Байер1738
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1733
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1730
5
Лига Европы
Штутгарт1729
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1728
7 Вольфсбург1727
8 Фрайбург1727
9 Вердер1726
10 Боруссия Д1725
11 Боруссия М1724
12 Аугсбург1719
13 Унион1716
14 Санкт-Паули1714
15 Хайденхайм1714
16
Стыковая зона
Хоффенхайм1714
17
Зона вылета
Хольштайн1711
18
Зона вылета
Бохум1711

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