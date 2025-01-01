Бохум - РБ Лейпциг 18 Января прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
18 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - РБ Лейпциг, которое состоится 18 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
РБ Лейпциг
Лейпциг
|27
|вр
|Патрик Древес
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|20
|зщ
|Иван Ордец
|5
|зщ
|Бернардо
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|19
|пз
|Матуш Беро
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|23
|пз
|Кодзи Миёси
|33
|нп
|Филипп Хофман
|21
|нп
|Геррит Хольтман
|1
|вр
|Петер Гулачи
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|18
|пз
|Артур Вермерен
|8
|пз
|Амаду Айдара
|10
|пз
|Хави Симонс
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|7
|нп
|Антонио Нуса
|19
|нп
|Андре Силва
Главные тренеры
|Петер Цейдлер
|Дитер Хеккинг
|Марко Розе
История личных встреч
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 4
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|18.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|4 : 0
|27.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|03.02.2021
|Кубок Германии
|1/8 финала
|4 : 0
|02.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|18.10.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|22.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 2 Т
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|4 : 2
|20.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|17
|42
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|17
|33
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|17
|30
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|17
|29
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|17
|28
|7
|Вольфсбург
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|27
|9
|Вердер
|17
|26
|10
|Боруссия Д
|17
|25
|11
|Боруссия М
|17
|24
|12
|Аугсбург
|17
|19
|13
|Унион
|17
|16
|14
|Санкт-Паули
|17
|14
|15
|Хайденхайм
|17
|14
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|17
|11
| 18
Зона вылета
|Бохум
|17
|11