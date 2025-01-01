Байер - Боруссия М 18 Января прямая трансляция
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
18 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Боруссия М, которое состоится 18 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Роберт Андрих
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|10
|пз
|Флориан Вирц
|14
|нп
|Патрик Шик
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|14
|пз
|Алассан Плеа
|25
|нп
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|23.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|27.01.2024
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 0
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 3
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|22.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|08.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|4 : 3
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 3
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|10.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 1
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|17
|42
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|17
|33
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|17
|30
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|17
|29
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|17
|28
|7
|Вольфсбург
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|27
|9
|Вердер
|17
|26
|10
|Боруссия Д
|17
|25
|11
|Боруссия М
|17
|24
|12
|Аугсбург
|17
|19
|13
|Унион
|17
|16
|14
|Санкт-Паули
|17
|14
|15
|Хайденхайм
|17
|14
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|17
|11
| 18
Зона вылета
|Бохум
|17
|11