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Байер - Боруссия М 18 Января прямая трансляция

Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
18 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Байер
Боруссия М

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Боруссия М, которое состоится 18 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
8ГерманияпзРоберт Андрих
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
10ГерманияпзФлориан Вирц
14ЧехиянпПатрик Шик
33ГерманияврМориц Николас
29СШАзщДжозеф Скалли
3ЯпониязщКоу Итакура
30ШвейцариязщНико Эльведи
26ГерманиязщЛукас Ульрих
27ГерманияпзРокко Райц
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
7АвстрияпзКевин Штёгер
14ФранцияпзАлассан Плеа
25ГерманиянпРобин Хак
11ГерманиянпТим Кляйндинст
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
23.08.2024Германия — Бундеслига1-й турБоруссия М2 : 3Байер
27.01.2024Германия - Бундеслига19-й турБайер0 : 0Боруссия М
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турБоруссия М0 : 3Байер
21.05.2023Германия - Бундеслига33-й турБайер2 : 2Боруссия М
22.01.2023Германия - Бундеслига16-й турБоруссия М2 : 3Байер
15.01.2022Германия - Бундеслига19-й турБоруссия М1 : 2Байер
21.08.2021Германия - Бундеслига2-й турБайер4 : 0Боруссия М
06.03.2021Германия - Бундеслига24-й турБоруссия М0 : 1Байер
08.11.2020Германия - Бундеслига7-й турБайер4 : 3Боруссия М
23.05.2020Германия - Бундеслига27-й турБоруссия М1 : 3Байер
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й турБайер1 : 0
10.01.2025Германия — Бундеслига16-й тур2 : 3Байер
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й турБайер5 : 1
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур0 : 2Байер
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турБайер1 : 0
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур5 : 1Боруссия М
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й турБоруссия М0 : 1
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур1 : 2Боруссия М
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й турБоруссия М4 : 1
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турБоруссия М1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1742
2
Лига чемпионов
Байер1738
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1733
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1730
5
Лига Европы
Штутгарт1729
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1728
7 Вольфсбург1727
8 Фрайбург1727
9 Вердер1726
10 Боруссия Д1725
11 Боруссия М1724
12 Аугсбург1719
13 Унион1716
14 Санкт-Паули1714
15 Хайденхайм1714
16
Стыковая зона
Хоффенхайм1714
17
Зона вылета
Хольштайн1711
18
Зона вылета
Бохум1711

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