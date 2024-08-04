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Пройссен Мюнстер - Гройтер Фюрт 18 Января прямая трансляция

Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
18 Января 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур
Пройссен Мюнстер
Гройтер Фюрт

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Гройтер Фюрт, которое состоится 18 Января 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
ГерманияСаша Хильдман
История личных встреч
04.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й турГройтер Фюрт3 : 1Пройссен Мюнстер
21.12.2024Германия — Вторая Бундеслига17-й турПройссен Мюнстер0 : 0
13.12.2024Германия — Вторая Бундеслига16-й тур1 : 2Пройссен Мюнстер
07.12.2024Германия — Вторая Бундеслига15-й турПройссен Мюнстер1 : 2
30.11.2024Германия — Вторая Бундеслига14-й тур0 : 0Пройссен Мюнстер
22.11.2024Германия — Вторая Бундеслига13-й турПройссен Мюнстер0 : 1
21.12.2024Германия — Вторая Бундеслига17-й тур5 : 0Гройтер Фюрт
15.12.2024Германия — Вторая Бундеслига16-й турГройтер Фюрт1 : 0
07.12.2024Германия — Вторая Бундеслига15-й турГройтер Фюрт2 : 1
01.12.2024Германия — Вторая Бундеслига14-й тур1 : 1Гройтер Фюрт
23.11.2024Германия — Вторая Бундеслига13-й турГройтер Фюрт2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн1731
2
Повышение
Ганновер-961830
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ1729
4 Гамбург1728
5 Эльверсберг1728
6 Магдебург1728
7 Падерборн 071728
8 Фортуна1827
9 Кайзерслаутерн1726
10 Дармштадт 981825
11 Нюрнберг1722
12 Герта1722
13 Шальке-041720
14 Гройтер Фюрт1720
15 Пройссен Мюнстер1716
16
Стыковая зона
Ульм 18461714
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1713
18
Зона вылета
Ян1811

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