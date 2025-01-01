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Виллем II - Фейеноорд 18 Января прямая трансляция

Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
18 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Виллем II
Фейеноорд

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Фейеноорд, которое состоится 18 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виллем II
Тилбург
Фейеноорд
Роттердам
1ФранцияврТомас Дидийон
33НидерландызщТомми Сент-Яго
30АвстриязщРаффаэль Бехунек
4НидерландызщЭрик Схаутен
5ИсландиязщРунар Сигюргейрссон
6БельгиязщБорис Ламбер
7НидерландыпзНик Додеман
8НидерландыпзЙессе Босх
17НидерландыпзПатрик Йоостен
16НидерландыпзРинго Мервелд
18ДР КонгонпЖереми Бокила
1НидерландыврЮстин Бейло
26НидерландызщДживайро Рид
18АвстриязщГернот Траунер
33СловакиязщДавид Ганцко
16ИспаниязщУго Буэно
14БразилияпзИгор Пайшао
24НидерландыпзГиваи Зехиэль
6АлжирпзРамиз Зерруки
27НидерландыпзАнтони Миламбо
29МексиканпСантьяго Хименес
23АлжирнпАнис Хадж Мусса
Главные тренеры
ДанияБрайан Приске Педерсен
История личных встреч
10.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турФейеноорд1 : 1Виллем II
02.04.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турФейеноорд2 : 0Виллем II
15.08.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турВиллем II0 : 4Фейеноорд
14.02.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турФейеноорд5 : 0Виллем II
04.10.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турВиллем II1 : 4Фейеноорд
08.03.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турФейеноорд2 : 0Виллем II
01.09.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турВиллем II0 : 1Фейеноорд
16.03.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турФейеноорд2 : 3Виллем II
07.10.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турВиллем II1 : 1Фейеноорд
18.04.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турВиллем II1 : 5Фейеноорд
12.01.2025Нидерланды — Эредивизия18-й тур6 : 2Виллем II
22.12.2024Нидерланды — Эредивизия17-й турВиллем II4 : 1
19.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финала2 : 1Виллем II
13.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й тур0 : 1Виллем II
08.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й турВиллем II1 : 2
15.01.2025Кубок Нидерландов1/8. 1-й тур1 : 4Фейеноорд
12.01.2025Нидерланды — Эредивизия18-й турФейеноорд1 : 2
22.12.2024Нидерланды — Эредивизия17-й тур3 : 0Фейеноорд
17.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финала1 : 2Фейеноорд
14.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й турФейеноорд5 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1846
2
Лига чемпионов
Аякс1842
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1839
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1835
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1834
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1833
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1828
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1825
9 Херенвен1824
10 Виллем II1822
11 НАК Бреда1822
12 НЕК Неймеген1820
13 ПЕК Зволле1817
14 Гронинген1717
15 Хераклес1715
16
Стыковая зона
Спарта1813
17
Зона вылета
Алмере Сити1810
18
Зона вылета
Валвейк187

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