Виллем II - Фейеноорд 18 Января прямая трансляция
Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
18 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Фейеноорд, которое состоится 18 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виллем II
Тилбург
Фейеноорд
Роттердам
|1
|вр
|Томас Дидийон
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|4
|зщ
|Эрик Схаутен
|5
|зщ
|Рунар Сигюргейрссон
|6
|зщ
|Борис Ламбер
|7
|пз
|Ник Додеман
|8
|пз
|Йессе Босх
|17
|пз
|Патрик Йоостен
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|18
|нп
|Жереми Бокила
|1
|вр
|Юстин Бейло
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|16
|зщ
|Уго Буэно
|14
|пз
|Игор Пайшао
|24
|пз
|Гиваи Зехиэль
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|27
|пз
|Антони Миламбо
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 1
|02.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|2 : 0
|15.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 4
|14.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|5 : 0
|04.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 4
|08.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 0
|01.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 1
|16.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 3
|07.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|18.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 5
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|6 : 2
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|4 : 1
|19.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 1
|13.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 2
|15.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8. 1-й тур
|1 : 4
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|3 : 0
|17.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 2
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|18
|42
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|18
|39
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|18
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|18
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|18
|33
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|18
|28
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|18
|25
|9
|Херенвен
|18
|24
|10
|Виллем II
|18
|22
|11
|НАК Бреда
|18
|22
|12
|НЕК Неймеген
|18
|20
|13
|ПЕК Зволле
|18
|17
|14
|Гронинген
|17
|17
|15
|Хераклес
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|18
|13
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|18
|10
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|18
|7