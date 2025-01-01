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Гоу Эхед Иглс - Гронинген 18 Января прямая трансляция

Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
18 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Гронинген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Гронинген, которое состоится 18 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Гронинген
Гронинген
1ГерманияврЛука Плогман
2НидерландызщМатс Дейл
3ГерманиязщГеррит Наубер
4НидерландызщЙорис Крамер
5НидерландызщDean James
8НидерландыпзЭверт Линторст
15НидерландыпзRobbin Weijenberg
19ФинляндияпзОливер Антман
7ДанияпзЯкоб Бреум
23НорвегиянпОливер Эдвардсен
16ШвециянпВиктор Эдвардсен
1НидерландыврЭтьен Вассен
5ГерманиязщМарко Ренте
3НидерландызщТеймен Блокзейл
43БельгиязщМарвин Персман
4НидерландыпзЙоей Пелюпесси
8НорвегияпзЙохан Хове
22НидерландыпзФинн Стам
14НидерландыпзJorg Schreuders
27ПортугалиянпРуй Жорж Монтейро Мендеш
26НидерландынпThom van Bergen
25НидерландынпТейс Остинг
Главные тренеры
НидерландыРене Хаке
НидерландыДик Люккин
История личных встреч
29.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й турГронинген0 : 1Гоу Эхед Иглс
07.05.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турГоу Эхед Иглс1 : 1Гронинген
21.08.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турГронинген1 : 0Гоу Эхед Иглс
06.02.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турГронинген2 : 1Гоу Эхед Иглс
21.11.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турГоу Эхед Иглс0 : 1Гронинген
22.04.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турГоу Эхед Иглс2 : 3Гронинген
18.12.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турГронинген1 : 1Гоу Эхед Иглс
31.01.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турГронинген2 : 0Гоу Эхед Иглс
10.08.2014Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турГоу Эхед Иглс2 : 3Гронинген
16.02.2014Нидерланды - Эредивизия24-й турГронинген1 : 0Гоу Эхед Иглс
15.01.2025Кубок Нидерландов1/8. 1-й турГоу Эхед Иглс3 : 1
10.01.2025Нидерланды — Эредивизия18-й тур0 : 3Гоу Эхед Иглс
21.12.2024Нидерланды — Эредивизия17-й турГоу Эхед Иглс2 : 1
18.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финала1 : 1 4 : 5Гоу Эхед Иглс
15.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й тур3 : 3Гоу Эхед Иглс
12.01.2025Нидерланды — Эредивизия18-й турГронинген0 : 0
18.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финала3 : 1Гронинген
15.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й тур2 : 0Гронинген
08.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й турГронинген0 : 0
30.11.2024Нидерланды — Эредивизия14-й турГронинген2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1846
2
Лига чемпионов
Аякс1842
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1839
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1835
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1834
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1833
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1828
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1825
9 Херенвен1824
10 Виллем II1822
11 НАК Бреда1822
12 НЕК Неймеген1820
13 ПЕК Зволле1817
14 Гронинген1717
15 Хераклес1715
16
Стыковая зона
Спарта1813
17
Зона вылета
Алмере Сити1810
18
Зона вылета
Валвейк187

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