Гоу Эхед Иглс - Гронинген 18 Января прямая трансляция
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
18 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Гронинген, которое состоится 18 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Гронинген
Гронинген
|1
|вр
|Лука Плогман
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Dean James
|8
|пз
|Эверт Линторст
|15
|пз
|Robbin Weijenberg
|19
|пз
|Оливер Антман
|7
|пз
|Якоб Бреум
|23
|нп
|Оливер Эдвардсен
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|1
|вр
|Этьен Вассен
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|43
|зщ
|Марвин Персман
|4
|пз
|Йоей Пелюпесси
|8
|пз
|Йохан Хове
|22
|пз
|Финн Стам
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|27
|нп
|Руй Жорж Монтейро Мендеш
|26
|нп
|Thom van Bergen
|25
|нп
|Тейс Остинг
Главные тренеры
|Рене Хаке
|Дик Люккин
История личных встреч
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 1
|07.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 1
|21.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 1
|21.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 1
|22.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 3
|18.12.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 1
|31.01.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 0
|10.08.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 3
|16.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|24-й тур
|1 : 0
|15.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8. 1-й тур
|3 : 1
|10.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 3
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 1
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 5
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 3
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 0
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|18
|42
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|18
|39
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|18
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|18
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|18
|33
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|18
|28
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|18
|25
|9
|Херенвен
|18
|24
|10
|Виллем II
|18
|22
|11
|НАК Бреда
|18
|22
|12
|НЕК Неймеген
|18
|20
|13
|ПЕК Зволле
|18
|17
|14
|Гронинген
|17
|17
|15
|Хераклес
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|18
|13
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|18
|10
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|18
|7