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Риу Аве - Спортинг 18 Января прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
18 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Риу Аве
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Спортинг, которое состоится 18 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Спортинг
Лиссабон
1ПольшаврЦезарий Мишта
23АргентиназщFrancisco Petrasso
33БразилиязщАдерлан Сантос
17ГрецияпзМариус Врусаи
98АнглияпзОмар Ричардс
76ПортугалияпзMartim Neto
34ТурцияпзДемир Тыкназ
16Коста-РикапзБрандон Агилера
6ПортугалияпзJoao Novais
19ПортугалияпзКику Бондозу
11ПортугалиянпТьягу Мораиш
1УругвайврФранко Израэль
72ПортугалиязщЭдуарду Куарежма
26Кот-д'ИвуарзщУсман Дьоманде
3НидерландызщДжерри Сен-Жюст
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
21МозамбикзщДжени Катамо
5ЯпонияпзХидемаса Морита
42ДанияпзМортен Юльманн
57ПортугалияпзЖеовани Кенда
17ПортугалиянпФрансиску Тринкан
9ШвециянпВиктор Дьёкереш
Главные тренеры
ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
ПортугалияЖоау Перейра
ПортугалияРуй Боржеш
История личных встреч
09.08.2024Португалия — Примейра1-й турСпортинг3 : 1Риу Аве
25.02.2024Португалия — Примейра23-й турРиу Аве3 : 3Спортинг
25.09.2023Португалия — Примейра6-й турСпортинг2 : 0Риу Аве
07.02.2023Португалия - Примейра19-й турРиу Аве0 : 1Спортинг
07.12.2022Португалия - Кубок лигиГруппа B. 2-й турРиу Аве0 : 2Спортинг
13.08.2022Португалия - Примейра2-й турСпортинг3 : 0Риу Аве
05.05.2021Португалия - Примейра31-й турРиу Аве0 : 2Спортинг
15.01.2021Португалия - Примейра14-й турСпортинг1 : 1Риу Аве
15.02.2020Португалия - Примейра21-й турРиу Аве1 : 1Спортинг
26.09.2019Португалия - Кубок лигиГруппа C. 1-й турСпортинг1 : 2Риу Аве
12.01.2025Кубок Португалии1/8 финала1 : 3Риу Аве
06.01.2025Португалия — Примейра17-й тур1 : 1Риу Аве
29.12.2024Португалия — Примейра16-й турРиу Аве2 : 1
23.12.2024Португалия — Примейра15-й тур1 : 0Риу Аве
16.12.2024Португалия — Примейра14-й турРиу Аве2 : 2
11.01.2025Португалия — Кубок лигиФиналСпортинг1 : 1 6 : 7
03.01.2025Португалия — Примейра17-й тур4 : 4Спортинг
29.12.2024Португалия — Примейра16-й турСпортинг1 : 0
22.12.2024Португалия — Примейра15-й тур0 : 0Спортинг
18.12.2024Кубок Португалии1/8 финалаСпортинг2 : 1 ДВ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1741
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1740
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1738
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1731
5 Санта-Клара1731
6 Витория Гимарайнш1725
7 Каза Пия1724
8 Морейренсе1722
9 Фамаликан1720
10 Риу Аве1720
11 Жил Висенте1719
12 Эшторил1718
13 Эштрела1716
14 Насьонал1716
15 АВС1715
16
Стыковая зона
Арока1715
17
Зона вылета
Фаренсе1714
18
Зона вылета
Боавишта1712

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