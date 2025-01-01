Риу Аве - Спортинг 18 Января прямая трансляция
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
18 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Спортинг, которое состоится 18 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Спортинг
Лиссабон
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|23
|зщ
|Francisco Petrasso
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|98
|пз
|Омар Ричардс
|76
|пз
|Martim Neto
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|16
|пз
|Брандон Агилера
|6
|пз
|Joao Novais
|19
|пз
|Кику Бондозу
|11
|нп
|Тьягу Мораиш
|1
|вр
|Франко Израэль
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|3
|зщ
|Джерри Сен-Жюст
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|21
|зщ
|Джени Катамо
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|57
|пз
|Жеовани Кенда
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Жоау Перейра
|Руй Боржеш
История личных встреч
|09.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|25.02.2024
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 3
|25.09.2023
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|07.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 1
|07.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 2-й тур
|0 : 2
|13.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|3 : 0
|05.05.2021
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 2
|15.01.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|15.02.2020
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|26.09.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 3
|06.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 1
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 2
|11.01.2025
|Португалия — Кубок лиги
|Финал
|1 : 1 6 : 7
|03.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|4 : 4
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|18.12.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|41
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|17
|40
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|17
|38
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|17
|31
|5
|Санта-Клара
|17
|31
|6
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|7
|Каза Пия
|17
|24
|8
|Морейренсе
|17
|22
|9
|Фамаликан
|17
|20
|10
|Риу Аве
|17
|20
|11
|Жил Висенте
|17
|19
|12
|Эшторил
|17
|18
|13
|Эштрела
|17
|16
|14
|Насьонал
|17
|16
|15
|АВС
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Арока
|17
|15
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|17
|12