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Витория Гимарайнш - Арока 18 Января прямая трансляция

Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
18 Января 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия)
Витория Гимарайнш
Арока

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Арока, которое состоится 18 Января 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Арока
Арока
14ПортугалияврБруну Варела
15ИспаниязщОскар Ривас
44ПортугалиязщЖорже Фернандеш
3ВенесуэлазщМикель Вильянуэва
6ПортугалиязщМануэл Силва
2Португалияпз Мага
20Португалияпз Саму
10ПортугалияпзТьягу Силва
77ПортугалияпзНуну Сантуш
11БразилиянпКайо Сезар
86КанаданпDieu-Merci Michel
58ГерманияврНико Мантль
28ПортугалиязщТиагу Эшгаю
73ПортугалиязщШику Ламба
78ПортугалиязщАлександри Пинту
26Бразилиязщ Веверсон
89ПортугалияпзПедру Сантуш
31СенегалпзМамаду Лум
5ПортугалияпзДавид Симау
10Испанияпз Хасон
19УругвайнпAlfonso Trezza
50ТурциянпГювен Ялчин
Главные тренеры
ПортугалияРуй Боржеш
ПортугалияДаниэл Соуза
История личных встреч
12.08.2024Португалия — Примейра1-й турАрока0 : 1Витория Гимарайнш
18.05.2024Португалия — Примейра34-й турАрока1 : 3Витория Гимарайнш
15.01.2024Португалия — Примейра17-й турВитория Гимарайнш2 : 1Арока
11.03.2023Португалия - Примейра24-й турВитория Гимарайнш0 : 2Арока
18.09.2022Португалия - Примейра7-й турАрока2 : 2Витория Гимарайнш
19.02.2022Португалия - Примейра23-й турВитория Гимарайнш1 : 3Арока
18.09.2021Португалия - Примейра6-й турАрока2 : 2Витория Гимарайнш
21.11.2020Кубок Португалии3-й раундАрока0 : 0 6 : 7Витория Гимарайнш
07.05.2017Португалия - Примейра32-й турВитория Гимарайнш1 : 0Арока
24.12.2016Португалия - Примейра15-й турАрока0 : 1Витория Гимарайнш
12.01.2025Кубок Португалии1/8 финала2 : 1Витория Гимарайнш
03.01.2025Португалия — Примейра17-й турВитория Гимарайнш4 : 4
29.12.2024Португалия — Примейра16-й тур2 : 2Витория Гимарайнш
23.12.2024Португалия — Примейра15-й турВитория Гимарайнш2 : 2
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й турВитория Гимарайнш1 : 1
04.01.2025Португалия — Примейра17-й тур1 : 3Арока
27.12.2024Португалия — Примейра16-й турАрока1 : 1
20.12.2024Португалия — Примейра15-й тур3 : 1Арока
15.12.2024Португалия — Примейра14-й турАрока1 : 0
09.12.2024Португалия — Примейра13-й тур2 : 1Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1741
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1740
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1738
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1731
5 Санта-Клара1731
6 Витория Гимарайнш1725
7 Каза Пия1724
8 Морейренсе1722
9 Фамаликан1720
10 Риу Аве1720
11 Жил Висенте1719
12 Эшторил1718
13 Эштрела1716
14 Насьонал1716
15 АВС1715
16
Стыковая зона
Арока1715
17
Зона вылета
Фаренсе1714
18
Зона вылета
Боавишта1712

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