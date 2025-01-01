Витория Гимарайнш - Арока 18 Января прямая трансляция
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
18 Января 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия)
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Арока, которое состоится 18 Января 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Арока
Арока
|14
|вр
|Бруну Варела
|15
|зщ
|Оскар Ривас
|44
|зщ
|Жорже Фернандеш
|3
|зщ
|Микель Вильянуэва
|6
|зщ
|Мануэл Силва
|2
|пз
|Мага
|20
|пз
|Саму
|10
|пз
|Тьягу Силва
|77
|пз
|Нуну Сантуш
|11
|нп
|Кайо Сезар
|86
|нп
|Dieu-Merci Michel
|58
|вр
|Нико Мантль
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|73
|зщ
|Шику Ламба
|78
|зщ
|Александри Пинту
|26
|зщ
|Веверсон
|89
|пз
|Педру Сантуш
|31
|пз
|Мамаду Лум
|5
|пз
|Давид Симау
|10
|пз
|Хасон
|19
|нп
|Alfonso Trezza
|50
|нп
|Гювен Ялчин
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Даниэл Соуза
История личных встреч
|12.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 3
|15.01.2024
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 1
|11.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 2
|18.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 2
|19.02.2022
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 3
|18.09.2021
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|21.11.2020
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 0 6 : 7
|07.05.2017
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 0
|24.12.2016
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 1
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1
|03.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|4 : 4
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 3
|27.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|20.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|3 : 1
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|09.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|41
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|17
|40
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|17
|38
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|17
|31
|5
|Санта-Клара
|17
|31
|6
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|7
|Каза Пия
|17
|24
|8
|Морейренсе
|17
|22
|9
|Фамаликан
|17
|20
|10
|Риу Аве
|17
|20
|11
|Жил Висенте
|17
|19
|12
|Эшторил
|17
|18
|13
|Эштрела
|17
|16
|14
|Насьонал
|17
|16
|15
|АВС
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Арока
|17
|15
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|17
|12