Ноттингем Форест - Саутгемптон 19 Января прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
19 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Саутгемптон, которое состоится 19 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Саутгемптон
Саутгемптон
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|16
|пз
|Николас Домингес
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|нп
|Энтони Эланга
|14
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
|30
|вр
|Аарон Рамсдейл
|14
|зщ
|Джеймс Бри
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|3
|зщ
|Райан Мэннинг
|26
|пз
|Лесли Угочукву
|7
|пз
|Джо Арибо
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|32
|нп
|Пол Онуачу
|20
|нп
|Камал Сулемана
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Иван Юрич
История личных встреч
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|4 : 3
|04.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 0
|06.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 3
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|16.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 1
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|3 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 5
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|21
|50
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|21
|43
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|21
|41
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|38
| 5
Лига Европы
|Челси
|21
|37
|6
|Борнмут
|22
|37
|7
|Манчестер Сити
|21
|35
|8
|Астон Вилла
|21
|35
|9
|Фулхэм
|22
|33
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|31
|11
|Брентфорд
|22
|28
|12
|Кристал Пэлас
|22
|27
|13
|Манчестер Юнайтед
|21
|26
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|26
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|21
|24
|16
|Эвертон
|20
|17
|17
|Вулверхэмптон
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|21
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|22
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|21
|6