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Ноттингем Форест - Саутгемптон 19 Января прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
19 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ноттингем Форест
Саутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Саутгемптон, которое состоится 19 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Саутгемптон
Саутгемптон
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
16 Аргентина пз Николас Домингес
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция нп Энтони Эланга
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
30 Англия вр Аарон Рамсдейл
14 Англия зщ Джеймс Бри
35 Польша зщ Ян Беднарек
6 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
3 Ирландия зщ Райан Мэннинг
26 Франция пз Лесли Угочукву
7 Нигерия пз Джо Арибо
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
32 Нигерия нп Пол Онуачу
20 Гана нп Камал Сулемана
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Саутгемптон0 : 1Ноттингем Форест
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ноттингем Форест4 : 3Саутгемптон
04.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Саутгемптон0 : 1Ноттингем Форест
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Ноттингем Форест1 : 1
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Ноттингем Форест2 : 0
06.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 0 : 3Ноттингем Форест
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Ноттингем Форест
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест1 : 0
16.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 3 : 1Саутгемптон
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Саутгемптон3 : 0
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Саутгемптон0 : 5
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Саутгемптон
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Саутгемптон0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2150
2
Лига чемпионов
Арсенал2143
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2141
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед2238
5
Лига Европы
Челси2137
6 Борнмут2237
7 Манчестер Сити2135
8 Астон Вилла2135
9 Фулхэм2233
10 Брайтон энд Хоув Альбион2131
11 Брентфорд2228
12 Кристал Пэлас2227
13 Манчестер Юнайтед2126
14 Вест Хэм Юнайтед2226
15 Тоттенхэм Хотспур2124
16 Эвертон2017
17 Вулверхэмптон2116
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2116
19
Зона вылета
Лестер Сити2214
20
Зона вылета
Саутгемптон216

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