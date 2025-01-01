Реал Мадрид - Лас-Пальмас 19 Января прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
19 Января 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Лас-Пальмас, которое состоится 19 Января 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|21
|пз
|Браим Диас
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|28
|зщ
|Хуанма Эрсог
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|10
|пз
|Альберто Молейро
|19
|нп
|Сандро Рамирес
|37
|нп
|Фабиу Силва
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Луис Мигель Каррион
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|27.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 2
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|31.03.2018
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 3
|05.11.2017
|Испания - Примера
|11-й тур
|3 : 0
|01.03.2017
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 3
|24.09.2016
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 2
|13.03.2016
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|31.10.2015
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 1
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 2 ДВ
|12.01.2025
|Суперкубок Испании
|Финал
|2 : 5
|09.01.2025
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|3 : 0
|06.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 5
|03.01.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 2
|12.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|4 : 0
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 0
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Примеры: «Реал» — «Лас-Пальмас». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|20
|44
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|43
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|19
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|19
|30
|7
|Реал Сосьедад
|19
|28
|8
|Жирона
|20
|28
|9
|Севилья
|20
|26
|10
|Райо Вальекано
|19
|25
|11
|Бетис
|19
|25
|12
|Осасуна
|19
|25
|13
|Сельта
|19
|24
|14
|Леганес
|20
|22
|15
|Лас-Пальмас
|19
|22
|16
|Хетафе
|19
|19
|17
|Эспаньол
|20
|19
| 18
Зона вылета
|Алавес
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|20
|15
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|19
|13