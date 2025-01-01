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Реал Мадрид - Лас-Пальмас 19 Января прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
19 Января 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Реал Мадрид
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Лас-Пальмас, которое состоится 19 Января 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1БельгияврТибо Куртуа
17ИспаниязщЛукас Васкес
35ИспаниязщРауль Асенсио
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
23ФранциязщФерлан Менди
8УругвайпзФедерико Вальверде
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
21ИспанияпзБраим Диас
5АнглияпзДжуд Беллингем
11Бразилиянп Родриго
9ФранциянпКилиан Мбаппе
1НидерландыврЯспер Силлессен
4ИспаниязщАлекс Суарес
28ИспаниязщХуанма Эрсог
15ШотландиязщСкотт Маккенна
3ИспаниязщМика Мармоль
5ИспанияпзХавьер Муньос
12ФранцияпзЭнзо Луаодис
20ИспанияпзКирьян Родригес
10ИспанияпзАльберто Молейро
19ИспаниянпСандро Рамирес
37ПортугалиянпФабиу Силва
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияЛуис Мигель Каррион
ИспанияДиего Пенас Мартинес
История личных встреч
29.08.2024Испания — Примера3-й турЛас-Пальмас1 : 1Реал Мадрид
27.01.2024Испания - Примера22-й турЛас-Пальмас1 : 2Реал Мадрид
27.09.2023Испания - Примера7-й турРеал Мадрид2 : 0Лас-Пальмас
31.03.2018Испания - Примера30-й турЛас-Пальмас0 : 3Реал Мадрид
05.11.2017Испания - Примера11-й турРеал Мадрид3 : 0Лас-Пальмас
01.03.2017Испания - Примера25-й турРеал Мадрид3 : 3Лас-Пальмас
24.09.2016Испания - Примера6-й турЛас-Пальмас2 : 2Реал Мадрид
13.03.2016Испания - Примера29-й турЛас-Пальмас1 : 2Реал Мадрид
31.10.2015Испания - Примера10-й турРеал Мадрид3 : 1Лас-Пальмас
16.01.2025Кубок Испании1/8 финалаРеал Мадрид5 : 2 ДВ
12.01.2025Суперкубок ИспанииФиналРеал Мадрид2 : 5
09.01.2025Суперкубок Испании1/2 финалаРеал Мадрид3 : 0
06.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 5Реал Мадрид
03.01.2025Испания — Примера12-й тур1 : 2Реал Мадрид
12.01.2025Испания — Примера19-й турЛас-Пальмас1 : 2
05.01.2025Кубок Испании1/16 финала4 : 0Лас-Пальмас
22.12.2024Испания — Примера18-й турЛас-Пальмас1 : 0
15.12.2024Испания — Примера17-й тур0 : 0Лас-Пальмас
07.12.2024Испания — Примера16-й турЛас-Пальмас2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Примеры: «Реал» — «Лас-Пальмас». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Атлетико М2044
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1943
3
Лига чемпионов
Барселона1938
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Вильярреал1930
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1930
7 Реал Сосьедад1928
8 Жирона2028
9 Севилья2026
10 Райо Вальекано1925
11 Бетис1925
12 Осасуна1925
13 Сельта1924
14 Леганес2022
15 Лас-Пальмас1922
16 Хетафе1919
17 Эспаньол2019
18
Зона вылета
Алавес1917
19
Зона вылета
Вальядолид2015
20
Зона вылета
Валенсия1913

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