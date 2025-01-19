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Анже - Осер 19 Января прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
19 Января 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Анже
Осер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Осер, которое состоится 19 Января 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Осер
Осер
30Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
27ФранциязщЛилиан Раолисоа
25Кот-д'ИвуарзщАбдулай Бамба
24ФранцияпзЭмманюэль Бьюмла
26ФранцияпзФлоран Анен
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
14МароккопзЯссин Белькдим
10АлжирпзХимад Абделли
28АлжирпзФарид Эль-Мелали
18ГабоннпДжим Аллевина
19ФранциянпЭстебан Леполь
40МартиникаврТео Де Персен
20Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
4Бразилиязщ Жубал
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
23НидерландызщКи-Яна Хувер
14ГаназщГидеон Менса
80ФранцияпзХан-Ноа Массенго
42ГанапзЭлиша Овусу
10ФранцияпзГаэтан Перрен
17МалипзЛассин Синайоко
25Кот-д'ИвуарнпХамед Жуниор Траоре
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияКристоф Пеллиссье
История личных встреч
24.11.2024Франция — Лига 112-й турОсер1 : 0Анже
10.02.2024Франция - Лига 224-й турОсер1 : 0Анже
19.08.2023Франция - Лига 23-й турАнже2 : 2Осер
12.02.2023Франция - Лига 123-й турАнже1 : 1Осер
14.08.2022Франция - Лига 12-й турОсер2 : 2Анже
15.01.2025Кубок Франции1/16 финала2 : 3Анже
12.01.2025Франция — Лига 117-й тур1 : 3Анже
05.01.2025Франция — Лига 116-й турАнже2 : 0
22.12.2024Кубок Франции1/32 финала0 : 1Анже
15.12.2024Франция — Лига 115-й тур2 : 0Анже
10.01.2025Франция — Лига 117-й турОсер0 : 0
05.01.2025Франция — Лига 116-й тур3 : 1Осер
22.12.2024Кубок Франции1/32 финалаОсер0 : 1
14.12.2024Франция — Лига 115-й турОсер2 : 2
06.12.2024Франция — Лига 114-й турОсер0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1846
2
Лига чемпионов
Марсель1736
3
Лига чемпионов
Лилль1832
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако1831
5
Лига Европы
Ницца1830
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1728
7 Ланс1827
8 Тулуза1724
9 Страсбург1723
10 Осер1722
11 Брест1722
12 Реймс1720
13 Анже1719
14 Ренн1717
15 Нант1716
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1716
17
Зона вылета
Гавр1712
18
Зона вылета
Монпелье1812

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