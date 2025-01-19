Анже - Осер 19 Января прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
19 Января 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Осер, которое состоится 19 Января 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Осер
Осер
|30
|вр
|Яхья Фофана
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|25
|зщ
|Абдулай Бамба
|24
|пз
|Эмманюэль Бьюмла
|26
|пз
|Флоран Анен
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|10
|пз
|Химад Абделли
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|18
|нп
|Джим Аллевина
|19
|нп
|Эстебан Леполь
|40
|вр
|Тео Де Персен
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|4
|зщ
|Жубал
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|80
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|42
|пз
|Элиша Овусу
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|25
|нп
|Хамед Жуниор Траоре
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|10.02.2024
|Франция - Лига 2
|24-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Франция - Лига 2
|3-й тур
|2 : 2
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|14.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 3
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 3
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 1
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 0
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 0
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 1
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|06.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|17
|36
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|18
|32
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|18
|31
| 5
Лига Европы
|Ницца
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|17
|28
|7
|Ланс
|18
|27
|8
|Тулуза
|17
|24
|9
|Страсбург
|17
|23
|10
|Осер
|17
|22
|11
|Брест
|17
|22
|12
|Реймс
|17
|20
|13
|Анже
|17
|19
|14
|Ренн
|17
|17
|15
|Нант
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|17
|16
| 17
Зона вылета
|Гавр
|17
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|18
|12