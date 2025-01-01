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Кальяри - Лечче 19 Января прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
19 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Кальяри
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Лечче, которое состоится 19 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Лечче
Лечче
25ИталияврЭлия Каприле
28ИталиязщГабриэле Цаппа
26КолумбиязщЙерри Мина
6ИталиязщСебастьяно Луперто
33СловакиязщАдам Оберт
19ИталияпзНадир Цортеа
8ФранцияпзМишель Ндари Адопо
29КонгопзЭнтони Макумбу
70ИталияпзДжанлука Гаэтано
97ИталиянпМаттиа Феличи
91ИталиянпРоберто Пикколи
30ИталияврВладимиро Фальконе
12ФранциязщФредерик Жильбер
6ИталиязщФедерико Баскиротто
19ФранциязщГаби Жан
13ДаниязщПатрик Доргу
14ИсландияпзТорир Йоханн Хельгасон
29МалипзЛассана Кулибали
75ФранцияпзБальтазар Пьерре
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
9ЧерногориянпНикола Крстович
7Испаниянп Тете
Главные тренеры
ИталияДавиде Никола
ИталияМарко Джампаоло
История личных встреч
31.08.2024Италия — Серия А3-й турЛечче1 : 0Кальяри
05.05.2024Италия - Серия А35-й турКальяри1 : 1Лечче
06.01.2024Италия - Серия А19-й турЛечче1 : 1Кальяри
12.07.2020Италия - Серия А32-й турКальяри0 : 0Лечче
25.11.2019Италия - Серия А13-й турЛечче2 : 2Кальяри
26.02.2012Италия - Серия А25-й турКальяри1 : 2Лечче
02.10.2011Италия - Серия А6-й турЛечче0 : 2Кальяри
17.04.2011Италия - Серия А33-й турЛечче3 : 3Кальяри
28.11.2010Италия - Серия А14-й турКальяри3 : 2Лечче
15.02.2009Италия - Серия А24-й турКальяри2 : 0Лечче
11.01.2025Италия — Серия А20-й тур1 : 1Кальяри
05.01.2025Италия — Серия А19-й тур1 : 2Кальяри
28.12.2024Италия — Серия А18-й турКальяри0 : 3
22.12.2024Италия — Серия А17-й тур2 : 1Кальяри
17.12.2024Кубок Италии1/8 финала4 : 0Кальяри
11.01.2025Италия — Серия А20-й тур1 : 3Лечче
05.01.2025Италия — Серия А19-й турЛечче0 : 0
30.12.2024Италия — Серия А18-й тур2 : 0Лечче
21.12.2024Италия — Серия А17-й турЛечче1 : 2
15.12.2024Италия — Серия А16-й турЛечче2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2047
2
Лига чемпионов
Интер М1944
3
Лига чемпионов
Аталанта2043
4
Лига чемпионов
Лацио2036
5
Лига Европы
Ювентус2034
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2033
7 Фиорентина1932
8 Милан1931
9 Рома2127
10 Удинезе2026
11 Дженоа2123
12 Торино2022
13 Лечче2020
14 Эмполи2020
15 Комо2019
16 Верона2019
17 Парма2019
18
Зона вылета
Кальяри2018
19
Зона вылета
Венеция2014
20
Зона вылета
Монца2113

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