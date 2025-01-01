Кальяри - Лечче 19 Января прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
19 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Лечче, которое состоится 19 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Лечче
Лечче
|25
|вр
|Элия Каприле
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|33
|зщ
|Адам Оберт
|19
|пз
|Надир Цортеа
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|97
|нп
|Маттиа Феличи
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|19
|зщ
|Габи Жан
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|14
|пз
|Торир Йоханн Хельгасон
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Крстович
|7
|нп
|Тете
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Марко Джампаоло
История личных встреч
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|06.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|25.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|26.02.2012
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|02.10.2011
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 2
|17.04.2011
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 3
|28.11.2010
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 2
|15.02.2009
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|17.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 3
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 0
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|20
|47
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|19
|44
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|20
|43
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|20
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|20
|33
|7
|Фиорентина
|19
|32
|8
|Милан
|19
|31
|9
|Рома
|21
|27
|10
|Удинезе
|20
|26
|11
|Дженоа
|21
|23
|12
|Торино
|20
|22
|13
|Лечче
|20
|20
|14
|Эмполи
|20
|20
|15
|Комо
|20
|19
|16
|Верона
|20
|19
|17
|Парма
|20
|19
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|20
|18
| 19
Зона вылета
|Венеция
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|21
|13