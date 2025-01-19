Верона - Лацио 19 Января прямая трансляция
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
19 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Лацио, которое состоится 19 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Лацио
Рим
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|27
|зщ
|Павел Давидович
|42
|зщ
|Диего Коппола
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|25
|пз
|Суат Сердар
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|8
|пз
|Дарко Лазович
|31
|нп
|Томаш Суслов
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
|9
|нп
|Амин Сарр
|94
|вр
|Иван Проведель
|23
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|34
|зщ
|Марио Хила
|2
|зщ
|Самуэль Жиго
|77
|зщ
|Адам Марушич
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Марко Барони
История личных встреч
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|06.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 1
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|2 : 0
|21.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 3
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|4 : 1
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|12.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 5
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 0
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 3
|20.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|10.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|16.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|20
|47
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|19
|44
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|20
|43
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|20
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|20
|33
|7
|Фиорентина
|19
|32
|8
|Милан
|19
|31
|9
|Рома
|21
|27
|10
|Удинезе
|20
|26
|11
|Дженоа
|21
|23
|12
|Торино
|20
|22
|13
|Лечче
|20
|20
|14
|Эмполи
|20
|20
|15
|Комо
|20
|19
|16
|Верона
|20
|19
|17
|Парма
|20
|19
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|20
|18
| 19
Зона вылета
|Венеция
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|21
|13