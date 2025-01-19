02:26 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 19 января
Свернуть список

Верона - Лацио 19 Января прямая трансляция

Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
19 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Верона
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Лацио, которое состоится 19 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Лацио
Рим
1ИталияврЛоренцо Монтипо
23ИталиязщДжанджакомо Маньяни
27ПольшазщПавел Давидович
42ИталиязщДиего Коппола
38БельгиязщДжексон Тчатчуа
25ГерманияпзСуат Сердар
33СловакияпзОндрей Дуда
8СербияпзДарко Лазович
31СловакиянпТомаш Суслов
11ДаниянпКаспер Тенгстедт
9ШвециянпАмин Сарр
94ИталияврИван Проведель
23АлбаниязщЭльсеид Хюсай
34ИспаниязщМарио Хила
2ФранциязщСамуэль Жиго
77ЧерногориязщАдам Марушич
30ПортугалиязщНуну Тавареш
8ФранцияпзМаттео Гендузи
6ИталияпзНиколо Ровелла
18ДаниянпГустав Исаксен
19СенегалнпБулайе Диа
11АргентинанпВалентин Кастельянос
Главные тренеры
ИталияПаоло Дзанетти
ИталияМарко Барони
История личных встреч
16.09.2024Италия — Серия А4-й турЛацио2 : 1Верона
27.04.2024Италия - Серия А34-й турЛацио1 : 0Верона
09.12.2023Италия - Серия А15-й турВерона1 : 1Лацио
06.02.2023Италия - Серия АСерия А. 21-й турВерона1 : 1Лацио
11.09.2022Италия - Серия АСерия А. 6-й турЛацио2 : 0Верона
21.05.2022Италия - Серия А38-й турЛацио3 : 3Верона
24.10.2021Италия - Серия А9-й турВерона4 : 1Лацио
11.04.2021Италия - Серия А30-й турВерона0 : 1Лацио
12.12.2020Италия - Серия А11-й турЛацио1 : 2Верона
26.07.2020Италия - Серия А36-й турВерона1 : 5Лацио
12.01.2025Италия — Серия А20-й тур2 : 0Верона
04.01.2025Италия — Серия А19-й турВерона0 : 0
30.12.2024Италия — Серия А18-й тур2 : 3Верона
20.12.2024Италия — Серия А17-й турВерона0 : 1
15.12.2024Италия — Серия А16-й тур2 : 3Верона
10.01.2025Италия — Серия А20-й турЛацио1 : 1
05.01.2025Италия — Серия А19-й тур2 : 0Лацио
28.12.2024Италия — Серия А18-й турЛацио1 : 1
21.12.2024Италия — Серия А17-й тур1 : 2Лацио
16.12.2024Италия — Серия А16-й турЛацио0 : 6
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2047
2
Лига чемпионов
Интер М1944
3
Лига чемпионов
Аталанта2043
4
Лига чемпионов
Лацио2036
5
Лига Европы
Ювентус2034
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2033
7 Фиорентина1932
8 Милан1931
9 Рома2127
10 Удинезе2026
11 Дженоа2123
12 Торино2022
13 Лечче2020
14 Эмполи2020
15 Комо2019
16 Верона2019
17 Парма2019
18
Зона вылета
Кальяри2018
19
Зона вылета
Венеция2014
20
Зона вылета
Монца2113

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close