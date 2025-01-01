Вердер - Аугсбург 19 Января прямая трансляция
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
19 Января 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Аугсбург, которое состоится 19 Января 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|19
|зщ
|Деррик Кён
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|6
|пз
|Йенс Стаге
|20
|пз
|Романо Шмид
|17
|нп
|Марко Грюлль
|7
|нп
|Марвин Дукш
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|16
|зщ
|Седрик Цезигер
|44
|зщ
|Анри Кудуссу
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|10
|пз
|Арне Майер
|17
|пз
|Кристиян Якич
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|9
|нп
|Самуэль Эссенд
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Йесс Торуп
История личных встреч
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 3
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|09.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|01.09.2019
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2
|10.02.2019
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|4 : 0
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 3
|12.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|4 : 2
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 2
|12.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|18
|45
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|18
|36
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|18
|32
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|18
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|17
|28
|7
|Вольфсбург
|18
|27
|8
|Фрайбург
|18
|27
|9
|Вердер
|17
|26
|10
|Боруссия Д
|18
|25
|11
|Боруссия М
|17
|24
|12
|Аугсбург
|17
|19
|13
|Санкт-Паули
|18
|17
|14
|Хоффенхайм
|18
|17
|15
|Унион
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Бохум
|18
|12
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|18
|11