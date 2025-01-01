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Вердер - Аугсбург 19 Января прямая трансляция

Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
19 Января 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Вердер
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Аугсбург, которое состоится 19 Января 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Аугсбург
Аугсбург
1 Германия вр Михаэль Цеттерер
4 Германия зщ Никлас Штарк
32 Австрия зщ Марко Фридль
3 Германия зщ Антони Юнг
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
19 Германия зщ Деррик Кён
10 Германия пз Леонардо Биттенкорт
6 Дания пз Йенс Стаге
20 Австрия пз Романо Шмид
17 Австрия нп Марко Грюлль
7 Германия нп Марвин Дукш
1 Германия вр Финн Дамен
5 Франция зщ Крислен Матсима
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
16 Швейцария зщ Седрик Цезигер
44 Германия зщ Анри Кудуссу
13 Греция зщ Димитрис Яннулис
10 Германия пз Арне Майер
17 Хорватия пз Кристиян Якич
8 Косово пз Эльвис Реджбечай
20 Франция пз Алексис Клод-Морис
9 Франция нп Самуэль Эссенд
Главные тренеры
Германия Оле Вернер
Дания Йесс Торуп
История личных встреч
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур Аугсбург2 : 2Вердер
27.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Аугсбург0 : 3Вердер
09.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур Вердер2 : 0Аугсбург
04.03.2023 Германия - Бундеслига 23-й тур Аугсбург2 : 1Вердер
09.09.2022 Германия - Бундеслига 6-й тур Вердер0 : 1Аугсбург
15.05.2021 Германия - Бундеслига 33-й тур Аугсбург2 : 0Вердер
16.01.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Вердер2 : 0Аугсбург
01.02.2020 Германия - Бундеслига 20-й тур Аугсбург2 : 1Вердер
01.09.2019 Германия - Бундеслига 3-й тур Вердер3 : 2Аугсбург
10.02.2019 Германия - Бундеслига 21-й тур Вердер4 : 0Аугсбург
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Вердер3 : 3
12.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 4 : 2Вердер
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Вердер4 : 1
14.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур 0 : 2Вердер
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур 0 : 1Вердер
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур 0 : 2Аугсбург
12.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Аугсбург0 : 1
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур 5 : 1Аугсбург
14.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур Аугсбург0 : 2
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур 2 : 2Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1845
2
Лига чемпионов
Байер1738
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1836
4
Лига чемпионов
Штутгарт1832
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1831
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1728
7 Вольфсбург1827
8 Фрайбург1827
9 Вердер1726
10 Боруссия Д1825
11 Боруссия М1724
12 Аугсбург1719
13 Санкт-Паули1817
14 Хоффенхайм1817
15 Унион1716
16
Стыковая зона
Хайденхайм1814
17
Зона вылета
Бохум1812
18
Зона вылета
Хольштайн1811

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