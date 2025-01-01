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Херенвен - Аякс 19 Января прямая трансляция

Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
19 Января 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Херенвен
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Аякс, которое состоится 19 Января 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Аякс
Амстердам
13 Нидерланды вр Микки ван дер Харт
2 Нидерланды зщ Дензел Халл
17 Норвегия зщ Николай Хопланн
27 Нидерланды зщ Mateja Milovanovic
11 Германия зщ Матс Кёлерт
16 Швеция пз Marcus Linday
21 Нидерланды пз Espen van Ee
14 Нидерланды пз Levi Smans
7 Нидерланды нп Че Нуннели
30 Иран нп Алиреза Джаханбакш
26 Нидерланды нп Dimitris Rallis
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
6 Англия пз Джордан Хендерсон
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
20 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
11 Бельгия нп Мика Годтс
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
11.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Аякс1 : 0Херенвен
11.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Херенвен3 : 2Аякс
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Аякс4 : 1Херенвен
12.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Херенвен2 : 4Аякс
10.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Аякс5 : 0Херенвен
11.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Аякс5 : 0Херенвен
16.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Херенвен0 : 2Аякс
04.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Херенвен1 : 2Аякс
03.03.2021 Кубок Нидерландов 1/2 финала Херенвен0 : 3Аякс
18.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Аякс5 : 1Херенвен
16.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8. 1-й тур 3 : 2 ДВХеренвен
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 2 : 4Херенвен
21.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 3 : 0Херенвен
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 0 : 1Херенвен
14.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Херенвен1 : 0
14.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8. 1-й тур 2 : 0Аякс
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Аякс2 : 1
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 0 : 2Аякс
19.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала Аякс2 : 0
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Аякс3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1946
2
Лига чемпионов
Аякс1842
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1839
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1835
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1834
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1833
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1828
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1825
9 Херенвен1824
10 Виллем II1822
11 НАК Бреда1822
12 НЕК Неймеген1820
13 ПЕК Зволле1920
14 Гронинген1717
15 Хераклес1715
16
Стыковая зона
Спарта1813
17
Зона вылета
Алмере Сити1810
18
Зона вылета
Валвейк187

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