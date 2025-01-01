Херенвен - Аякс 19 Января прямая трансляция
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
19 Января 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Аякс, которое состоится 19 Января 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
Аякс
Амстердам
|13
|вр
|Микки ван дер Харт
|2
|зщ
|Дензел Халл
|17
|зщ
|Николай Хопланн
|27
|зщ
|Mateja Milovanovic
|11
|зщ
|Матс Кёлерт
|16
|пз
|Marcus Linday
|21
|пз
|Espen van Ee
|14
|пз
|Levi Smans
|7
|нп
|Че Нуннели
|30
|нп
|Алиреза Джаханбакш
|26
|нп
|Dimitris Rallis
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|20
|нп
|Бертран Траоре
|9
|нп
|Брайан Бробби
|11
|нп
|Мика Годтс
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 1
|12.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 4
|10.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|5 : 0
|11.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|5 : 0
|16.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 2
|04.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 2
|03.03.2021
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|0 : 3
|18.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|5 : 1
|16.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8. 1-й тур
|3 : 2 ДВ
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 4
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|3 : 0
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 1
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 0
|14.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8. 1-й тур
|2 : 0
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 1
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|0 : 2
|19.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 0
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|19
|46
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|18
|42
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|18
|39
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|18
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|18
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|18
|33
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|18
|28
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|18
|25
|9
|Херенвен
|18
|24
|10
|Виллем II
|18
|22
|11
|НАК Бреда
|18
|22
|12
|НЕК Неймеген
|18
|20
|13
|ПЕК Зволле
|19
|20
|14
|Гронинген
|17
|17
|15
|Хераклес
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|18
|13
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|18
|10
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|18
|7