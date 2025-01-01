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Морейренсе - Фаренсе 19 Января прямая трансляция

Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
19 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Морейренсе
Фаренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Фаренсе, которое состоится 19 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Фаренсе
Фару
История личных встреч
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Фаренсе1 : 2Морейренсе
24.02.2024 Португалия — Примейра 23-й тур Фаренсе0 : 1Морейренсе
23.09.2023 Португалия — Примейра 6-й тур Морейренсе1 : 0Фаренсе
08.02.2021 Португалия - Примейра 18-й тур Фаренсе1 : 2Морейренсе
20.09.2020 Португалия - Примейра 1-й тур Морейренсе2 : 0Фаренсе
12.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 1 : 0Морейренсе
04.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Морейренсе1 : 1
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 2 : 2Морейренсе
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Морейренсе0 : 3
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 0Морейренсе
14.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Фаренсе1 : 3
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 0 : 0Фаренсе
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Фаренсе2 : 2
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 1 : 2Фаренсе
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Фаренсе0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1741
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1841
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1740
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1731
5 Санта-Клара1831
6 Витория Гимарайнш1725
7 Каза Пия1724
8 Морейренсе1722
9 Эшторил1821
10 Фамаликан1820
11 Риу Аве1720
12 Жил Висенте1719
13 Эштрела1716
14 Насьонал1716
15 АВС1715
16
Стыковая зона
Арока1715
17
Зона вылета
Фаренсе1714
18
Зона вылета
Боавишта1712

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