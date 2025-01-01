Эштрела - Брага 19 Января прямая трансляция
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
19 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Брага, которое состоится 19 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Брага
Брага
|30
|вр
|Бруно
|44
|зщ
|Tiago Oliveira
|5
|зщ
|Иссьяр Драме
|77
|зщ
|Данилу Вейга
|22
|пз
|Леу Кордейру
|6
|пз
|Jesus Igor
|10
|пз
|Алан Руис
|28
|нп
|Рубен Лима
|25
|нп
|Нилтон Варела
|7
|нп
|Andre Silva
|98
|нп
|Кикаш
|1
|вр
|Лима Матеус
|3
|зщ
|Робсон Бамбу
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|19
|зщ
|Адриан Марин
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|6
|пз
|Витор Карвальо
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|21
|пз
|Рикарду Орта
|77
|нп
|Габри Мартинес
|7
|нп
|Брума
|39
|нп
|Фран Наварро
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|28.09.2023
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 4
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 4
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 0
|09.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|15.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 2
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 2
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|41
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|18
|41
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|17
|40
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|17
|31
|5
|Санта-Клара
|18
|31
|6
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|7
|Каза Пия
|17
|24
|8
|Морейренсе
|17
|22
|9
|Эшторил
|18
|21
|10
|Фамаликан
|18
|20
|11
|Риу Аве
|17
|20
|12
|Жил Висенте
|17
|19
|13
|Эштрела
|17
|16
|14
|Насьонал
|17
|16
|15
|АВС
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Арока
|17
|15
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|17
|12