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Эштрела - Брага 19 Января прямая трансляция

Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
19 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Эштрела
Брага

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Брага, которое состоится 19 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Брага
Брага
30 Бразилия вр Бруно
44 Португалия зщ Tiago Oliveira
5 Франция зщ Иссьяр Драме
77 Португалия зщ Данилу Вейга
22 Бразилия пз Леу Кордейру
6 Бразилия пз Jesus Igor
10 Аргентина пз Алан Руис
28 Португалия нп Рубен Лима
25 Португалия нп Нилтон Варела
7 Бразилия нп Andre Silva
98 Португалия нп Кикаш
1 Бразилия вр Лима Матеус
3 Бразилия зщ Робсон Бамбу
4 Мали зщ Сику Ньякате
19 Испания зщ Адриан Марин
2 Испания зщ Виктор Гомес
6 Бразилия пз Витор Карвальо
29 Франция пз Жан-Батист Горби
21 Португалия пз Рикарду Орта
77 Испания нп Габри Мартинес
7 Португалия нп Брума
39 Испания нп Фран Наварро
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Брага1 : 1Эштрела
02.03.2024 Португалия — Примейра 24-й тур Брага3 : 0Эштрела
28.09.2023 Португалия — Примейра 7-й тур Эштрела2 : 4Брага
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Эштрела2 : 4
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 1 : 1Эштрела
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Эштрела1 : 0
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 2 : 0Эштрела
09.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Эштрела2 : 1
15.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Брага2 : 1
04.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 1 : 2Брага
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Брага1 : 2
22.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 2Брага
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Брага3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1741
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1841
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1740
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1731
5 Санта-Клара1831
6 Витория Гимарайнш1725
7 Каза Пия1724
8 Морейренсе1722
9 Эшторил1821
10 Фамаликан1820
11 Риу Аве1720
12 Жил Висенте1719
13 Эштрела1716
14 Насьонал1716
15 АВС1715
16
Стыковая зона
Арока1715
17
Зона вылета
Фаренсе1714
18
Зона вылета
Боавишта1712

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