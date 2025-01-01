Нюрнберг - Карлсруэ 19 Января прямая трансляция
Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
19 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Карлсруэ, которое состоится 19 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|28.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|08.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|02.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0
|12.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|4 : 1
|27.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|21.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|23.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|28.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|15.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|3 : 1
|06.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|22.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|21.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|13.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|4 : 2
|07.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|3 : 1
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 5
|01.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кёльн
|17
|31
| 2
Повышение
|Ганновер-96
|18
|30
| 3
Плей-офф за повышение
|Кайзерслаутерн
|18
|29
|4
|Карлсруэ
|17
|29
|5
|Гамбург
|17
|28
|6
|Эльверсберг
|17
|28
|7
|Магдебург
|17
|28
|8
|Падерборн 07
|17
|28
|9
|Фортуна
|18
|27
|10
|Дармштадт 98
|18
|25
|11
|Нюрнберг
|17
|22
|12
|Герта
|17
|22
|13
|Шальке-04
|18
|21
|14
|Гройтер Фюрт
|18
|20
|15
|Пройссен Мюнстер
|18
|19
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|18
|14
| 18
Зона вылета
|Ян
|18
|11