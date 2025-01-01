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Суонси Сити - Шеффилд Юнайтед 21 Января прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
21 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 28-й тур
Суонси Сити
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 21 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Суонси Сити
11.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 0Суонси Сити
13.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Суонси Сити0 : 1Шеффилд Юнайтед
19.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Шеффилд Юнайтед4 : 0Суонси Сити
14.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Суонси Сити0 : 0Шеффилд Юнайтед
19.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Суонси Сити1 : 0Шеффилд Юнайтед
04.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 2Суонси Сити
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 3 : 0Суонси Сити
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 3 : 0Суонси Сити
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Суонси Сити1 : 1
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 4 : 0Суонси Сити
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Суонси Сити2 : 1
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0
09.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Шеффилд Юнайтед0 : 1
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 2 : 1Шеффилд Юнайтед
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2756
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2755
3
Плей-офф
Бёрнли2753
4
Плей-офф
Сандерленд2751
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2742
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2741
7 Мидлсбро2741
8 Уотфорд2741
9 Бристоль Сити2737
10 Шеффилд Уэнсдей2737
11 Норвич Сити2736
12 Куинз Парк Рейнджерс2735
13 Суонси Сити2734
14 Ковентри Сити2732
15 Оксфорд Юнайтед2732
16 Престон Норт Энд2731
17 Миллуолл2630
18 Сток Сити2728
19 Дерби Каунти2727
20 Кардифф Сити2727
21 Халл Сити2726
22
Зона вылета
Портсмут2626
23
Зона вылета
Лутон Таун2726
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2721

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