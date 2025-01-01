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Блэкберн Роверс - Ковентри Сити 21 Января прямая трансляция

Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
21 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 28-й тур
Блэкберн Роверс
Ковентри Сити

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Ковентри Сити, которое состоится 21 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Ковентри Сити3 : 0Блэкберн Роверс
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Ковентри Сити
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Ковентри Сити1 : 0Блэкберн Роверс
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Ковентри Сити
01.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Ковентри Сити1 : 0Блэкберн Роверс
02.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Ковентри Сити2 : 2Блэкберн Роверс
16.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Блэкберн Роверс2 : 2Ковентри Сити
27.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Ковентри Сити
24.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Ковентри Сити0 : 4Блэкберн Роверс
08.08.2017 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Ковентри Сити1 : 3Блэкберн Роверс
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 1 : 0Блэкберн Роверс
15.01.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур Блэкберн Роверс3 : 0
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 0 : 1Блэкберн Роверс
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Блэкберн Роверс0 : 1
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 1 : 1Блэкберн Роверс
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Ковентри Сити1 : 0
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Ковентри Сити1 : 1 4 : 3
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 2 : 1Ковентри Сити
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 1 : 1Ковентри Сити
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Ковентри Сити0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2756
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2755
3
Плей-офф
Бёрнли2753
4
Плей-офф
Сандерленд2751
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2742
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2741
7 Мидлсбро2741
8 Уотфорд2741
9 Бристоль Сити2737
10 Шеффилд Уэнсдей2737
11 Норвич Сити2736
12 Куинз Парк Рейнджерс2735
13 Суонси Сити2734
14 Ковентри Сити2732
15 Оксфорд Юнайтед2732
16 Престон Норт Энд2731
17 Миллуолл2630
18 Сток Сити2728
19 Дерби Каунти2727
20 Кардифф Сити2727
21 Халл Сити2726
22
Зона вылета
Портсмут2626
23
Зона вылета
Лутон Таун2726
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2721

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