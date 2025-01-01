Блэкберн Роверс - Ковентри Сити 21 Января прямая трансляция
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
21 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Ковентри Сити, которое состоится 21 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
|Марк Робинс
История личных встреч
|01.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|3 : 0
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 0
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|01.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 0
|02.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|2 : 2
|16.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 2
|27.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 1
|24.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 4
|08.08.2017
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 3
|18.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|27-й тур
|1 : 0
|15.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|3 : 0
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|0 : 1
|04.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|0 : 1
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|27-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 1 4 : 3
|04.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|2 : 1
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|27
|56
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|27
|55
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|27
|53
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|27
|51
| 5
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|27
|42
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|27
|41
|7
|Мидлсбро
|27
|41
|8
|Уотфорд
|27
|41
|9
|Бристоль Сити
|27
|37
|10
|Шеффилд Уэнсдей
|27
|37
|11
|Норвич Сити
|27
|36
|12
|Куинз Парк Рейнджерс
|27
|35
|13
|Суонси Сити
|27
|34
|14
|Ковентри Сити
|27
|32
|15
|Оксфорд Юнайтед
|27
|32
|16
|Престон Норт Энд
|27
|31
|17
|Миллуолл
|26
|30
|18
|Сток Сити
|27
|28
|19
|Дерби Каунти
|27
|27
|20
|Кардифф Сити
|27
|27
|21
|Халл Сити
|27
|26
| 22
Зона вылета
|Портсмут
|26
|26
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|27
|26
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|27
|21