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Галатасарай - Динамо Киев 21 Января прямая трансляция

Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
21 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
Галатасарай
Динамо К

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Динамо Киев, которое состоится 21 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Динамо К
Киев, Украина
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Украина Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
14.04.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Галатасарай1 : 3Динамо К
17.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур 1 : 1Галатасарай
12.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур 1 : 2Галатасарай
04.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур Галатасарай2 : 1
22.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур 1 : 5Галатасарай
16.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур Галатасарай4 : 3
16.12.2024 Украина — Премьер-лига 17-й тур Динамо К1 : 0
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 3 : 0Динамо К
08.12.2024 Украина — Премьер-лига 16-й тур Динамо К3 : 0
04.12.2024 Украина — Премьер-лига 1-й тур 0 : 0Динамо К
01.12.2024 Украина — Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Динамо К
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги Европы: «Галатасарай» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио616
2
1/8 финала
Атлетик Б616
3
1/8 финала
Андерлехт614
4
1/8 финала
Лион613
5
1/8 финала
Айнтрахт Ф613
6
1/8 финала
Галатасарай612
7
1/8 финала
Манчестер Юнайтед612
8
1/8 финала
Рейнджерс611
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
10
Плей-офф
Стяуа611
11
Плей-офф
Аякс610
12
Плей-офф
Реал Сосьедад610
13
Плей-офф
Будё-Глимт610
14
Плей-офф
Рома69
15
Плей-офф
Олимпиакос69
16
Плей-офф
Ференцварош69
17
Плей-офф
Виктория Пльзень69
18
Плей-офф
Порту68
19
Плей-офф
АЗ Алкмар68
20
Плей-офф
Юнион68
21
Плей-офф
Фенербахче68
22
Плей-офф
ПАОК67
23
Плей-офф
Мидтьюлланн67
24
Плей-офф
Эльфсборг67
25 Брага67
26 Хоффенхайм66
27 Маккаби Т-А66
28 Бешикташ66
29 Славия П64
30 Твенте64
31 Мальмё64
32 Лудогорец63
33 Карабах63
34 РФШ62
35 Ницца62
36 Динамо К60

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