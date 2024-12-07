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Црвена Звезда - ПСВ Эйндховен 21 Января прямая трансляция

Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
21 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Црвена Звезда
ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - ПСВ Эйндховен, которое состоится 21 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
18 Израиль вр Омри Глазер
23 Сербия зщ Милан Родич
5 Сербия зщ Урош Спаич
24 Буркина-Фасо зщ Нассер Джига
66 Южная Корея зщ Сёл Юн Ву
6 Босния и Герцеговина пз Раде Крунич
21 Словения пз Тими Элшник
49 Сербия пз Неманья Радоньич
4 Черногория пз Мирко Иванич
15 ДР Конго пз Силас Катомпа Мвумпа
9 Сенегал нп Шериф Ндиайе
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
18 Франция зщ Оливье Боскальи
37 США зщ Ричард Ледесма
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
20 Нидерланды пз Гус Тиль
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
10 Нидерланды нп Ноа Ланг
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
Главные тренеры
Сербия Владан Милоевич
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
22.12.2024 Сербия — Суперлига 20-й тур Црвена Звезда5 : 2
18.12.2024 Сербия — Суперлига 16-й тур 0 : 4Црвена Звезда
15.12.2024 Сербия — Суперлига 19-й тур 1 : 7Црвена Звезда
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 1Црвена Звезда
07.12.2024 Сербия — Суперлига 18-й тур Црвена Звезда6 : 0
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 3 : 1ПСВ Эйндховен
14.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8. 1-й тур ПСВ Эйндховен5 : 4 ДВ
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0
17.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала ПСВ Эйндховен8 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Барселона615
3
1/8 финала
Арсенал613
4
1/8 финала
Байер613
5
1/8 финала
Астон Вилла613
6
1/8 финала
Интер М613
7
1/8 финала
Брест613
8
1/8 финала
Лилль613
9
Плей-офф
Боруссия Д612
10
Плей-офф
Бавария612
11
Плей-офф
Атлетико М612
12
Плей-офф
Милан612
13
Плей-офф
Аталанта611
14
Плей-офф
Ювентус611
15
Плей-офф
Бенфика610
16
Плей-офф
Монако610
17
Плей-офф
Спортинг610
18
Плей-офф
Фейеноорд610
19
Плей-офф
Брюгге610
20
Плей-офф
Реал Мадрид69
21
Плей-офф
Селтик69
22
Плей-офф
Манчестер Сити68
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
24
Плей-офф
Динамо З68
25 ПСЖ67
26 Штутгарт67
27 Шахтёр64
28 Спарта П64
29 Штурм63
30 Жирона63
31 Црвена Звезда63
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья62
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр60
36 Янг Бойз60

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