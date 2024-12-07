Црвена Звезда - ПСВ Эйндховен 21 Января прямая трансляция
Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
21 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - ПСВ Эйндховен, которое состоится 21 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
|18
|вр
|Омри Глазер
|23
|зщ
|Милан Родич
|5
|зщ
|Урош Спаич
|24
|зщ
|Нассер Джига
|66
|зщ
|Сёл Юн Ву
|6
|пз
|Раде Крунич
|21
|пз
|Тими Элшник
|49
|пз
|Неманья Радоньич
|4
|пз
|Мирко Иванич
|15
|пз
|Силас Катомпа Мвумпа
|9
|нп
|Шериф Ндиайе
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|37
|зщ
|Ричард Ледесма
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|20
|пз
|Гус Тиль
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|10
|нп
|Ноа Ланг
|9
|нп
|Люк де Йонг
Главные тренеры
|Владан Милоевич
|Петер Бош
История личных встреч
|22.12.2024
|Сербия — Суперлига
|20-й тур
|5 : 2
|18.12.2024
|Сербия — Суперлига
|16-й тур
|0 : 4
|15.12.2024
|Сербия — Суперлига
|19-й тур
|1 : 7
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Сербия — Суперлига
|18-й тур
|6 : 0
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|3 : 1
|14.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8. 1-й тур
|5 : 4 ДВ
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 2
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|3 : 0
|17.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|8 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Барселона
|6
|15
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Астон Вилла
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 7
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 8
1/8 финала
|Лилль
|6
|13
| 9
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Бавария
|6
|12
| 11
Плей-офф
|Атлетико М
|6
|12
| 12
Плей-офф
|Милан
|6
|12
| 13
Плей-офф
|Аталанта
|6
|11
| 14
Плей-офф
|Ювентус
|6
|11
| 15
Плей-офф
|Бенфика
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Монако
|6
|10
| 17
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 18
Плей-офф
|Фейеноорд
|6
|10
| 19
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 20
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 21
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 22
Плей-офф
|Манчестер Сити
|6
|8
| 23
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 24
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
|25
|ПСЖ
|6
|7
|26
|Штутгарт
|6
|7
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|6
|4
|29
|Штурм
|6
|3
|30
|Жирона
|6
|3
|31
|Црвена Звезда
|6
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|6
|2
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|6
|0
|36
|Янг Бойз
|6
|0