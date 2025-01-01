Атлетико М - Байер 21 Января прямая трансляция
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
21 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Байер, которое состоится 21 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Байер
Леверкузен, Германия
|13
|вр
|Ян Облак
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|8
|пз
|Пабло Барриос
|12
|пз
|Самуэл Лино
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|23
|зщ
|Норди Мукиэле
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Роберт Андрих
|10
|пз
|Флориан Вирц
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|26.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа B. 5-й тур
|2 : 2
|13.09.2022
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|2 : 0
|06.11.2019
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|2 : 1
|22.10.2019
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|1 : 0
|15.03.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 0
|21.02.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 4
|17.03.2015
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 3 : 2
|25.02.2015
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|16.12.2010
|Лига Европы
|Группа B. 6-й тур
|1 : 1
|30.09.2010
|Лига Европы
|Группа B. 2-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 0
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 4
|12.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|10.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Байер». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Барселона
|6
|15
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Астон Вилла
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 7
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 8
1/8 финала
|Лилль
|6
|13
| 9
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Бавария
|6
|12
| 11
Плей-офф
|Атлетико М
|6
|12
| 12
Плей-офф
|Милан
|6
|12
| 13
Плей-офф
|Аталанта
|6
|11
| 14
Плей-офф
|Ювентус
|6
|11
| 15
Плей-офф
|Бенфика
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Монако
|6
|10
| 17
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 18
Плей-офф
|Фейеноорд
|6
|10
| 19
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 20
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 21
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 22
Плей-офф
|Манчестер Сити
|6
|8
| 23
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 24
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
|25
|ПСЖ
|6
|7
|26
|Штутгарт
|6
|7
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|6
|4
|29
|Штурм
|6
|3
|30
|Жирона
|6
|3
|31
|Црвена Звезда
|6
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|6
|2
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|6
|0
|36
|Янг Бойз
|6
|0