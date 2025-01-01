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Атлетико М - Байер 21 Января прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
21 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Атлетико М
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Байер, которое состоится 21 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Байер
Леверкузен, Германия
13СловенияврЯн Облак
24ИспаниязщРобен Ле Норман
15ФранциязщКлеман Лангле
21ИспаниязщХавьер Галан
14ИспанияпзМаркос Льоренте
5АргентинапзРодриго Де Пауль
8ИспанияпзПабло Барриос
12БразилияпзСамуэл Лино
22АргентинанпДжулиано Симеоне
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
1ФинляндияврЛукаш Градецки
23ФранциязщНорди Мукиэле
4ГерманиязщЖонатан Та
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
8ГерманияпзРоберт Андрих
10ГерманияпзФлориан Вирц
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
26.10.2022Лига чемпионовГруппа B. 5-й турАтлетико М2 : 2Байер
13.09.2022Лига чемпионовГруппа B. 2-й турБайер2 : 0Атлетико М
06.11.2019Лига чемпионовГруппа D. 4-й турБайер2 : 1Атлетико М
22.10.2019Лига чемпионовГруппа D. 3-й турАтлетико М1 : 0Байер
15.03.2017Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчАтлетико М0 : 0Байер
21.02.2017Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчБайер2 : 4Атлетико М
17.03.2015Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчАтлетико М1 : 0 3 : 2Байер
25.02.2015Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчБайер1 : 0Атлетико М
16.12.2010Лига ЕвропыГруппа B. 6-й турБайер1 : 1Атлетико М
30.09.2010Лига ЕвропыГруппа B. 2-й турАтлетико М1 : 1Байер
18.01.2025Испания — Примера20-й тур1 : 0Атлетико М
15.01.2025Кубок Испании1/8 финала0 : 4Атлетико М
12.01.2025Испания — Примера19-й турАтлетико М1 : 0
04.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 1Атлетико М
21.12.2024Испания — Примера18-й тур1 : 2Атлетико М
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й турБайер3 : 1
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й турБайер1 : 0
10.01.2025Германия — Бундеслига16-й тур2 : 3Байер
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й турБайер5 : 1
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур0 : 2Байер
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Байер». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Барселона615
3
1/8 финала
Арсенал613
4
1/8 финала
Байер613
5
1/8 финала
Астон Вилла613
6
1/8 финала
Интер М613
7
1/8 финала
Брест613
8
1/8 финала
Лилль613
9
Плей-офф
Боруссия Д612
10
Плей-офф
Бавария612
11
Плей-офф
Атлетико М612
12
Плей-офф
Милан612
13
Плей-офф
Аталанта611
14
Плей-офф
Ювентус611
15
Плей-офф
Бенфика610
16
Плей-офф
Монако610
17
Плей-офф
Спортинг610
18
Плей-офф
Фейеноорд610
19
Плей-офф
Брюгге610
20
Плей-офф
Реал Мадрид69
21
Плей-офф
Селтик69
22
Плей-офф
Манчестер Сити68
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
24
Плей-офф
Динамо З68
25 ПСЖ67
26 Штутгарт67
27 Шахтёр64
28 Спарта П64
29 Штурм63
30 Жирона63
31 Црвена Звезда63
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья62
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр60
36 Янг Бойз60

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