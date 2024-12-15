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Лейпциг - Спортинг 22 Января прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
22 Января 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва);
РБ Лейпциг
Спортинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Спортинг, которое состоится 22 Января 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1 Венгрия вр Петер Гулачи
3 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
16 Германия зщ Лукас Клостерман
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
22 Германия зщ Давид Раум
17 Германия пз Ридле Баку
18 Бельгия пз Артур Вермерен
13 Австрия пз Николас Зайвальд
10 Нидерланды пз Хави Симонс
30 Словения пз Беньямин Шешко
11 Бельгия нп Луа Опенда
24 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
3 Нидерланды зщ Джерри Сен-Жюст
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
57 Португалия пз Жеовани Кенда
21 Мозамбик пз Джени Катамо
5 Япония пз Хидемаса Морита
42 Дания пз Мортен Юльманн
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Португалия Жоау Перейра
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 3 : 3РБ Лейпциг
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур 2 : 1РБ Лейпциг
12.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур РБ Лейпциг4 : 2
20.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур 5 : 1РБ Лейпциг
15.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур РБ Лейпциг2 : 1
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 0 : 3Спортинг
11.01.2025 Португалия — Кубок лиги Финал Спортинг1 : 1 6 : 7
03.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 4 : 4Спортинг
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Спортинг1 : 0
22.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 0Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Барселона615
3
1/8 финала
Аталанта714
4
1/8 финала
Арсенал613
5
1/8 финала
Байер613
6
1/8 финала
Интер М613
7
1/8 финала
Астон Вилла713
8
1/8 финала
Брест613
9
Плей-офф
Монако713
10
Плей-офф
Лилль613
11
Плей-офф
Боруссия Д612
12
Плей-офф
Бавария612
13
Плей-офф
Атлетико М612
14
Плей-офф
Милан612
15
Плей-офф
Ювентус611
16
Плей-офф
Бенфика610
17
Плей-офф
Спортинг610
18
Плей-офф
Фейеноорд610
19
Плей-офф
Брюгге610
20
Плей-офф
Реал Мадрид69
21
Плей-офф
Селтик69
22
Плей-офф
Манчестер Сити68
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
24
Плей-офф
Динамо З68
25 ПСЖ67
26 Штутгарт67
27 Шахтёр64
28 Спарта П64
29 Жирона63
30 Црвена Звезда63
31 Штурм73
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья62
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр60
36 Янг Бойз60

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