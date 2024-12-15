Лейпциг - Спортинг 22 Января прямая трансляция
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
22 Января 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Спортинг, которое состоится 22 Января 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
|1
|вр
|Петер Гулачи
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|17
|пз
|Ридле Баку
|18
|пз
|Артур Вермерен
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|10
|пз
|Хави Симонс
|30
|пз
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
|24
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|3
|зщ
|Джерри Сен-Жюст
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|57
|пз
|Жеовани Кенда
|21
|пз
|Джени Катамо
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Марко Розе
|Жоау Перейра
|Руй Боржеш
История личных встреч
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 3
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|4 : 2
|20.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 3
|11.01.2025
|Португалия — Кубок лиги
|Финал
|1 : 1 6 : 7
|03.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|4 : 4
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Барселона
|6
|15
| 3
1/8 финала
|Аталанта
|7
|14
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 7
1/8 финала
|Астон Вилла
|7
|13
| 8
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 9
Плей-офф
|Монако
|7
|13
| 10
Плей-офф
|Лилль
|6
|13
| 11
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|12
| 12
Плей-офф
|Бавария
|6
|12
| 13
Плей-офф
|Атлетико М
|6
|12
| 14
Плей-офф
|Милан
|6
|12
| 15
Плей-офф
|Ювентус
|6
|11
| 16
Плей-офф
|Бенфика
|6
|10
| 17
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 18
Плей-офф
|Фейеноорд
|6
|10
| 19
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 20
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 21
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 22
Плей-офф
|Манчестер Сити
|6
|8
| 23
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 24
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
|25
|ПСЖ
|6
|7
|26
|Штутгарт
|6
|7
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|6
|4
|29
|Жирона
|6
|3
|30
|Црвена Звезда
|6
|3
|31
|Штурм
|7
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|6
|2
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|6
|0
|36
|Янг Бойз
|6
|0