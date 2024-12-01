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Селтик - Янг Бойз 22 Января прямая трансляция

Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
22 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия);
Селтик
Янг Бойз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Янг Бойз, которое состоится 22 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1 Дания вр Каспер Шмейхель
2 Канада зщ Алистер Джонстон
20 США зщ Кэмерон Картер-Викерс
6 США зщ Остон Трасти
3 Шотландия зщ Грег Тейлор
27 Бельгия пз Арне Энгелс
42 Шотландия пз Каллум Макгрегор
41 Япония пз Рео Хататэ
10 Германия нп Николас-Геррит Кюн
8 Япония нп Киого Фурухаси
38 Япония нп Дайдзэн Маэда
33 Швейцария вр Марвин Келлер
27 Швейцария зщ Левен Блюм
4 Франция зщ Танги Зукру
13 Гвинея зщ Мохамед Али
3 Франция зщ Жауэн Аджам
8 Польша пз Лукаш Лакомий
21 Франция пз Алан Виржиньюс
11 Гамбия пз Эбрима Колли
77 Швейцария пз Жоэль Монтейру
7 Швейцария нп Филип Угринич
9 Швейцария нп Седрик Иттен
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Швейцария Жоэль Маньин (и.о.)
История личных встреч
18.01.2025 Кубок Шотландии 1/16 финала Селтик2 : 1
14.01.2025 Шотландия — Премьер-лига 17-й тур 3 : 3Селтик
11.01.2025 Шотландия — Премьер-лига 23-й тур 1 : 4Селтик
08.01.2025 Шотландия — Премьер-лига 11-й тур Селтик2 : 0
05.01.2025 Шотландия — Премьер-лига 22-й тур Селтик3 : 0
18.01.2025 Швейцария — Суперлига 19-й тур Янг Бойз0 : 0
15.12.2024 Швейцария — Суперлига 18-й тур Янг Бойз2 : 1
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 5 : 1Янг Бойз
07.12.2024 Швейцария — Суперлига 17-й тур 3 : 1Янг Бойз
01.12.2024 Швейцария — Суперлига 16-й тур Янг Бойз3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Барселона615
3
1/8 финала
Аталанта714
4
1/8 финала
Арсенал613
5
1/8 финала
Байер613
6
1/8 финала
Интер М613
7
1/8 финала
Астон Вилла713
8
1/8 финала
Брест613
9
Плей-офф
Монако713
10
Плей-офф
Лилль613
11
Плей-офф
Боруссия Д612
12
Плей-офф
Бавария612
13
Плей-офф
Атлетико М612
14
Плей-офф
Милан612
15
Плей-офф
Ювентус611
16
Плей-офф
Бенфика610
17
Плей-офф
Спортинг610
18
Плей-офф
Фейеноорд610
19
Плей-офф
Брюгге610
20
Плей-офф
Реал Мадрид69
21
Плей-офф
Селтик69
22
Плей-офф
Манчестер Сити68
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
24
Плей-офф
Динамо З68
25 ПСЖ67
26 Штутгарт67
27 Шахтёр64
28 Спарта П64
29 Жирона63
30 Црвена Звезда63
31 Штурм73
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья62
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр60
36 Янг Бойз60

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