Селтик - Янг Бойз 22 Января прямая трансляция
Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
22 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Янг Бойз, которое состоится 22 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Янг Бойз
Берн, Швейцария
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|20
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
|6
|зщ
|Остон Трасти
|3
|зщ
|Грег Тейлор
|27
|пз
|Арне Энгелс
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|41
|пз
|Рео Хататэ
|10
|нп
|Николас-Геррит Кюн
|8
|нп
|Киого Фурухаси
|38
|нп
|Дайдзэн Маэда
|33
|вр
|Марвин Келлер
|27
|зщ
|Левен Блюм
|4
|зщ
|Танги Зукру
|13
|зщ
|Мохамед Али
|3
|зщ
|Жауэн Аджам
|8
|пз
|Лукаш Лакомий
|21
|пз
|Алан Виржиньюс
|11
|пз
|Эбрима Колли
|77
|пз
|Жоэль Монтейру
|7
|нп
|Филип Угринич
|9
|нп
|Седрик Иттен
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Жоэль Маньин (и.о.)
История личных встреч
|18.01.2025
|Кубок Шотландии
|1/16 финала
|2 : 1
|14.01.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 3
|11.01.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 4
|08.01.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|05.01.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Швейцария — Суперлига
|19-й тур
|0 : 0
|15.12.2024
|Швейцария — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|5 : 1
|07.12.2024
|Швейцария — Суперлига
|17-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Швейцария — Суперлига
|16-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Барселона
|6
|15
| 3
1/8 финала
|Аталанта
|7
|14
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 7
1/8 финала
|Астон Вилла
|7
|13
| 8
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 9
Плей-офф
|Монако
|7
|13
| 10
Плей-офф
|Лилль
|6
|13
| 11
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|12
| 12
Плей-офф
|Бавария
|6
|12
| 13
Плей-офф
|Атлетико М
|6
|12
| 14
Плей-офф
|Милан
|6
|12
| 15
Плей-офф
|Ювентус
|6
|11
| 16
Плей-офф
|Бенфика
|6
|10
| 17
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 18
Плей-офф
|Фейеноорд
|6
|10
| 19
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 20
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 21
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 22
Плей-офф
|Манчестер Сити
|6
|8
| 23
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 24
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
|25
|ПСЖ
|6
|7
|26
|Штутгарт
|6
|7
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|6
|4
|29
|Жирона
|6
|3
|30
|Црвена Звезда
|6
|3
|31
|Штурм
|7
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|6
|2
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|6
|0
|36
|Янг Бойз
|6
|0