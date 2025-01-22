03:54 ()
Свернуть список

Милан - Жирона 22 Января прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
22 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Милан
Жирона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Жирона, которое состоится 22 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан, Италия
Жирона
Жирона, Испания
16 Франция вр Мик Меньян
22 Бразилия зщ Эмерсон Роял
46 Италия зщ Маттео Габбиа
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
19 Франция зщ Тео Эрнандес
4 Алжир пз Исмаэль Беннасер
29 Франция пз Юссуф Фофана
11 США пз Кристиан Пулишич
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
10 Португалия пз Рафаэл Леау
7 Испания нп Альваро Мората
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
4 Испания зщ Арнау Мартинес
5 Испания зщ Давид Лопес
18 Чехия зщ Ладислав Крейчи
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
22 Колумбия пз Джон Солис
23 Испания пз Иван Мартин
6 Нидерланды пз Донни ван де Бек
8 Украина нп Виктор Цыганков
20 Испания нп Брайан Хиль
9 Испания нп Абель Руис
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Испания Мичел Санчес
История личных встреч
18.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 2 : 0Милан
14.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 1 : 2Милан
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Милан1 : 1
06.01.2025 Суперкубок Италии Финал 2 : 3Милан
03.01.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала 1 : 2Милан
18.01.2025 Испания — Примера 20-й тур Жирона1 : 2
11.01.2025 Испания — Примера 19-й тур 0 : 1Жирона
20.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Жирона3 : 0
14.12.2024 Испания — Примера 17-й тур 2 : 1Жирона
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Жирона0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Барселона615
3
1/8 финала
Аталанта714
4
1/8 финала
Арсенал613
5
1/8 финала
Байер613
6
1/8 финала
Интер М613
7
1/8 финала
Астон Вилла713
8
1/8 финала
Брест613
9
Плей-офф
Монако713
10
Плей-офф
Лилль613
11
Плей-офф
Боруссия Д612
12
Плей-офф
Бавария612
13
Плей-офф
Атлетико М612
14
Плей-офф
Милан612
15
Плей-офф
Ювентус611
16
Плей-офф
Бенфика610
17
Плей-офф
Спортинг610
18
Плей-офф
Фейеноорд610
19
Плей-офф
Брюгге610
20
Плей-офф
Реал Мадрид69
21
Плей-офф
Селтик69
22
Плей-офф
Манчестер Сити68
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
24
Плей-офф
Динамо З68
25 ПСЖ67
26 Штутгарт67
27 Шахтёр64
28 Спарта П64
29 Жирона63
30 Црвена Звезда63
31 Штурм73
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья62
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр60
36 Янг Бойз60

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close