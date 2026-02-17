Монако - ПСЖ 17 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - ПСЖ, которое состоится 17 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако, Монако
ПСЖ
Париж, Франция
16
вр
Филипп Кён
2
зщ
Вандерсон
25
зщ
Ваут Фас
5
зщ
Тило Керер
12
зщ
Кайо Энрике
4
зщ
Джордан Тезе
6
пз
Денис Закария
28
пз
Мамаду Кулибали
10
пз
Александр Головин
24
пз
Симон Адингра
9
нп
Фоларин Балогун
39
вр
Матвей Сафонов
2
зщ
Ашраф Хакими
5
зщ
Маркиньос
51
зщ
Вильям Пачо
25
зщ
Нуну Мендеш
87
пз
Жоау Невеш
17
пз
Витинья
33
пз
Уоррен Заир-Эмери
7
нп
Хвича Кварацхелия
10
нп
Усман Дембеле
14
нп
Дезире Дуэ
Главные тренеры
Себастьен Поконьоли
Луис Энрике
История личных встреч
29.11.2025
Франция — Лига 1
14-й тур
1 : 0
07.02.2025
Франция — Лига 1
21-й тур
4 : 1
05.01.2025
Суперкубок Франции 2024
Финал
1 : 0
18.12.2024
Франция — Лига 1
16-й тур
2 : 4
01.03.2024
Франция - Лига 1
24-й тур
0 : 0
24.11.2023
Франция - Лига 1
13-й тур
5 : 2
11.02.2023
Франция - Лига 1
23-й тур
3 : 1
28.08.2022
Франция - Лига 1
4-й тур
1 : 1
20.03.2022
Франция - Лига 1
29-й тур
3 : 0
12.12.2021
Франция - Лига 1
18-й тур
2 : 0
13.02.2026
Франция — Лига 1
22-й тур
3 : 1
08.02.2026
Франция — Лига 1
21-й тур
0 : 0
05.02.2026
Кубок Франции
1/8 финала
3 : 1
31.01.2026
Франция — Лига 1
20-й тур
4 : 0
28.01.2026
Лига чемпионов
Общий этап. 8-й тур
0 : 0
13.02.2026
Франция — Лига 1
22-й тур
3 : 1
08.02.2026
Франция — Лига 1
21-й тур
5 : 0
01.02.2026
Франция — Лига 1
20-й тур
1 : 2
28.01.2026
Лига чемпионов
Общий этап. 8-й тур
1 : 1
23.01.2026
Франция — Лига 1
19-й тур
0 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Монако» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
