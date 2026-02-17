01:14 ()
Монако - ПСЖ 17 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-02-2026 22:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
17 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Монако
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - ПСЖ, которое состоится 17 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако, Монако
ПСЖ
Париж, Франция
16ШвейцарияврФилипп Кён
2Бразилиязщ Вандерсон
25БельгиязщВаут Фас
5ГерманиязщТило Керер
12БразилиязщКайо Энрике
4НидерландызщДжордан Тезе
6ШвейцарияпзДенис Закария
28ФранцияпзМамаду Кулибали
10РоссияпзАлександр Головин
24Кот-д'ИвуарпзСимон Адингра
9СШАнпФоларин Балогун
39РоссияврМатвей Сафонов
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
87ПортугалияпзЖоау Невеш
17Португалияпз Витинья
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
10ФранциянпУсман Дембеле
14ФранциянпДезире Дуэ
Главные тренеры
БельгияСебастьен Поконьоли
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
29.11.2025Франция — Лига 114-й турМонако1 : 0ПСЖ
07.02.2025Франция — Лига 121-й турПСЖ4 : 1Монако
05.01.2025Суперкубок Франции 2024ФиналПСЖ1 : 0Монако
18.12.2024Франция — Лига 116-й турМонако2 : 4ПСЖ
01.03.2024Франция - Лига 124-й турМонако0 : 0ПСЖ
24.11.2023Франция - Лига 113-й турПСЖ5 : 2Монако
11.02.2023Франция - Лига 123-й турМонако3 : 1ПСЖ
28.08.2022Франция - Лига 14-й турПСЖ1 : 1Монако
20.03.2022Франция - Лига 129-й турМонако3 : 0ПСЖ
12.12.2021Франция - Лига 118-й турПСЖ2 : 0Монако
13.02.2026Франция — Лига 122-й турМонако3 : 1
08.02.2026Франция — Лига 121-й тур0 : 0Монако
05.02.2026Кубок Франции1/8 финала3 : 1Монако
31.01.2026Франция — Лига 120-й турМонако4 : 0
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турМонако0 : 0
13.02.2026Франция — Лига 122-й тур3 : 1ПСЖ
08.02.2026Франция — Лига 121-й турПСЖ5 : 0
01.02.2026Франция — Лига 120-й тур1 : 2ПСЖ
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турПСЖ1 : 1
23.01.2026Франция — Лига 119-й тур0 : 1ПСЖ
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Монако» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

