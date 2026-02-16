«Поклонники Месси меня не выносят». Эвра - о Лионеле и Роналду

Дата публикации: 16-02-2026 14:52

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции, Патрис Эвра, высказался о сравнении нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

По словам Эвра, талант есть у каждого, однако главным является уровень самоотдачи и трудолюбия. Он отметил, что фанаты Месси неодобрительно относятся к нему за то, что он называет Роналду величайшим игроком своего поколения. Эвра подчеркнул, что сравнивать этих двух футболистов не стоит — ключевым фактором различий является их рабочая этика, а не только технические способности. Такое мнение было озвучено в интервью изданию The Telegraph.

В текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл за «Аль-Наср» 23 матча во всех соревнованиях, забив 19 голов и сделав 2 результативные передачи. В то же время Лионель Месси завершил сезон, став обладателем Кубка MLS со своим клубом «Интер Майами».

Эвра считает, что сочетание таланта и напряжённой работы является главным фактором успеха и именно этим Роналду выделяется среди своих сверстников. В то время как Месси блистает в игре благодаря природному дарованию, Роналду демонстрирует выдающуюся целеустремлённость и упорство, что влияет на их карьерные достижения и признание в мире футбола.