Жирона - Барселона 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2026 22:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
16 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Жирона
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Барселона, которое состоится 16 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Барселона
Барселона
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
2 Испания зщ Уго Ринкон
12 Бразилия зщ Витор Рейс
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
4 Испания зщ Арнау Мартинес
20 Бельгия зщ Аксель Витсель
23 Испания пз Иван Мартин
11 Франция пз Тома Лемар
15 Украина нп Виктор Цыганков
21 Испания нп Брайан Хиль
19 Украина нп Владислав Ванат
13 Испания вр Жоан Гарсия
23 Франция зщ Жюль Кунде
5 Испания зщ Пау Кубарси
24 Испания зщ Эрик Гарсия
3 Испания зщ Алекс Бальде
16 Испания пз Фермин Лопес
20 Испания пз Дани Ольмо
10 Испания пз Ламин Ямаль
21 Нидерланды пз Френки де Йонг
9 Польша нп Роберт Левандовски
7 Испания нп Ферран Торрес
Главные тренеры
Испания Мичел Санчес
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
18.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Барселона2 : 1Жирона
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Барселона4 : 1Жирона
15.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Жирона1 : 4Барселона
04.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Жирона4 : 2Барселона
10.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Барселона2 : 4Жирона
10.04.2023 Испания - Примера 28-й тур Барселона0 : 0Жирона
28.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Жирона0 : 1Барселона
24.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Барселона3 : 1Жирона
16.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Барселона3 : 1Жирона
27.01.2019 Испания - Примера 21-й тур Жирона0 : 2Барселона
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 1 : 1Жирона
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур 1 : 0Жирона
26.01.2026 Испания — Примера 21-й тур Жирона1 : 1
16.01.2026 Испания — Примера 20-й тур 0 : 2Жирона
10.01.2026 Испания — Примера 19-й тур Жирона1 : 0
12.02.2026 Кубок Испании 1/2 финала 4 : 0Барселона
07.02.2026 Испания — Примера 23-й тур Барселона3 : 0
03.02.2026 Кубок Испании 1/4 финала 1 : 2Барселона
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур 1 : 3Барселона
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Барселона4 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Примеры: «Жирона» — «Барселона». Начало каталонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2460
2
Лига чемпионов
Барселона2358
3
Лига чемпионов
Атлетико М2445
4
Лига чемпионов
Вильярреал2345
5
Лига Европы
Бетис2338
6
Лига конференций
Эспаньол2435
7 Сельта2434
8 Реал Сосьедад2431
9 Атлетик Б2431
10 Осасуна2430
11 Хетафе2429
12 Севилья2426
13 Жирона2326
14 Валенсия2426
15 Алавес2426
16 Эльче2425
17 Райо Вальекано2325
18
Зона вылета
Мальорка2324
19
Зона вылета
Леванте2318
20
Зона вылета
Овьедо2316

