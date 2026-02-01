Жирона - Барселона 16 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Барселона, которое состоится 16 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|2
|зщ
|Уго Ринкон
|12
|зщ
|Витор Рейс
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|23
|пз
|Иван Мартин
|11
|пз
|Тома Лемар
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|21
|нп
|Брайан Хиль
|19
|нп
|Владислав Ванат
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|16
|пз
|Фермин Лопес
|20
|пз
|Дани Ольмо
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|21
|пз
|Френки де Йонг
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|7
|нп
|Ферран Торрес
|Мичел Санчес
|Ханс-Дитер Флик
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|4 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 4
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|4 : 2
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 4
|10.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 0
|28.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|24.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|16.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|27.01.2019
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 2
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|26.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|16.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|0 : 2
|10.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|12.02.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|4 : 0
|07.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|03.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 2
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 3
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|60
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|58
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|45
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|23
|45
| 5
Лига Европы
|Бетис
|23
|38
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|24
|35
|7
|Сельта
|24
|34
|8
|Реал Сосьедад
|24
|31
|9
|Атлетик Б
|24
|31
|10
|Осасуна
|24
|30
|11
|Хетафе
|24
|29
|12
|Севилья
|24
|26
|13
|Жирона
|23
|26
|14
|Валенсия
|24
|26
|15
|Алавес
|24
|26
|16
|Эльче
|24
|25
|17
|Райо Вальекано
|23
|25
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|23
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|23
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|23
|16