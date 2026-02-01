23:27 ()
США - Швеция 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2026 17:40
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
16 Февраля 2026 года в 18:40 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (ж), 1/2 финала
США
Швеция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Швеция, которое состоится 16 Февраля 2026 года в 18:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (ж), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Швеция
Главные тренеры
США Джон Вроблевски
Швеция Ульф Лундберг
История личных встреч
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) 1/4 финала США6 : 0
10.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A 0 : 5США
09.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A 0 : 5США
07.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A США5 : 0
05.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A США5 : 1
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) 1/4 финала 0 : 2Швеция
10.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа B 0 : 4Швеция
08.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа B 0 : 4Швеция
07.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа B Швеция6 : 1
05.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа B Швеция4 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США412
2
1/4 финала
Канада49
3
1/4 финала
Чехия44
4
1/4 финала
Финляндия43
5
1/4 финала
Швейцария42
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция412
2
1/4 финала
Германия48
3
1/4 финала
Италия46
4 Япония43
5 Франция41

Отзывы и комментарии к матчу

Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
