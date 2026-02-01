США - Швеция 16 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Швеция, которое состоится 16 Февраля 2026 года в 18:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (ж), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Джон Вроблевски
|Ульф Лундберг
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|1/4 финала
|6 : 0
|10.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|Группа A
|0 : 5
|09.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|Группа A
|0 : 5
|07.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|Группа A
|5 : 0
|05.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|Группа A
|5 : 1
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|1/4 финала
|0 : 2
|10.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|Группа B
|0 : 4
|08.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|Группа B
|0 : 4
|07.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|Группа B
|6 : 1
|05.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (ж)
|Группа B
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Канада
|4
|9
| 3
1/4 финала
|Чехия
|4
|4
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|4
|3
| 5
1/4 финала
|Швейцария
|4
|2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Германия
|4
|8
| 3
1/4 финала
|Италия
|4
|6
|4
|Япония
|4
|3
|5
|Франция
|4
|1