Лион - Ницца 15 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Ницца, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Доминик Грейф
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|99
|пз
|Ноа Нарти
|10
|пз
|Павел Шульц
|44
|пз
|Халис Мера
|45
|нп
|Реми Имбер
|31
|вр
|Максим Дюпе
|37
|зщ
|Коджо Оппонг
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|2
|зщ
|Али Абди
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|24
|пз
|Шарль Ванхаутте
|10
|пз
|Софьян Диоп
|20
|пз
|Том Луше
|99
|пз
|Салис Самед
|11
|нп
|Элье Ваи
|21
|нп
|Исак Янссон
|Франк Эз
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 2
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
|16.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|3 : 1
|11.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|12.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 3
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 2
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 5
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 2
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 2
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|51
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|21
|49
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Ренн
|22
|34
| 6
Лига конференций
|Лилль
|21
|33
|7
|Страсбург
|22
|31
|8
|Монако
|22
|31
|9
|Тулуза
|21
|30
|10
|Анже
|21
|29
|11
|Лорьян
|21
|28
|12
|Брест
|21
|26
|13
|Гавр
|21
|23
|14
|Ницца
|21
|23
|15
|Париж
|21
|22
| 16
Стыковая зона
|Осер
|21
|14
| 17
Зона вылета
|Нант
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Метц
|21
|13