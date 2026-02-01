23:14 ()
Лион - Ницца 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 21:45
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
15 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Лион
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Ницца, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Ницца
Ницца
1СловакияврДоминик Грейф
98АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
16Бразилиязщ Абнер
6СШАпзТаннер Тессманн
23АнглияпзТайлер Мортон
99ДанияпзНоа Нарти
10ЧехияпзПавел Шульц
44ФранцияпзХалис Мера
45ФранциянпРеми Имбер
31ФранцияврМаксим Дюпе
37ГаназщКоджо Оппонг
4Бразилиязщ Данте Бонфин
2ТунисзщАли Абди
92ФранцияпзЖонатан Клосс
24БельгияпзШарль Ванхаутте
10ФранцияпзСофьян Диоп
20ФранцияпзТом Луше
99ГанапзСалис Самед
11ФранциянпЭлье Ваи
21ШвециянпИсак Янссон
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
18.10.2025Франция — Лига 18-й турНицца3 : 2Лион
09.03.2025Франция — Лига 125-й турНицца0 : 2Лион
01.12.2024Франция — Лига 113-й турЛион4 : 1Ницца
16.02.2024Франция - Лига 122-й турЛион1 : 0Ницца
27.08.2023Франция - Лига 13-й турНицца0 : 0Лион
03.06.2023Франция - Лига 138-й турНицца3 : 1Лион
11.11.2022Франция - Лига 115-й турЛион1 : 1Ницца
12.02.2022Франция - Лига 124-й турЛион2 : 0Ницца
24.10.2021Франция - Лига 111-й турНицца3 : 2Лион
23.05.2021Франция - Лига 138-й турЛион2 : 3Ницца
07.02.2026Франция — Лига 121-й тур0 : 1Лион
04.02.2026Кубок Франции1/8 финалаЛион2 : 0
01.02.2026Франция — Лига 120-й турЛион1 : 0
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турЛион4 : 2
25.01.2026Франция — Лига 119-й тур2 : 5Лион
08.02.2026Франция — Лига 121-й турНицца0 : 0
04.02.2026Кубок Франции1/8 финалаНицца3 : 2
01.02.2026Франция — Лига 120-й турНицца2 : 2
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур1 : 0Ницца
25.01.2026Франция — Лига 119-й тур1 : 4Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2251
2
Лига чемпионов
Ланс2149
3
Лига чемпионов
Лион2142
4
Лига чемпионов
Марсель2240
5
Лига Европы
Ренн2234
6
Лига конференций
Лилль2133
7 Страсбург2231
8 Монако2231
9 Тулуза2130
10 Анже2129
11 Лорьян2128
12 Брест2126
13 Гавр2123
14 Ницца2123
15 Париж2122
16
Стыковая зона
Осер2114
17
Зона вылета
Нант2214
18
Зона вылета
Метц2113

