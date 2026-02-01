23:16 ()
Погонь - Арка 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 15:45
Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
15 Февраля 2026 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 21-й тур
Погонь
Арка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Арка, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Погонь
Щецин
Арка
Гдыня
Главные тренеры
Дания Томас Томасберг
Дания Томас Томасберг
Польша Давид Шварга
История личных встреч
09.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Арка2 : 1Погонь
30.11.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Арка1 : 1Погонь
29.07.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Погонь2 : 0Арка
07.04.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Погонь3 : 3Арка
02.11.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Арка2 : 3Погонь
05.05.2018 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 4-й тур Погонь3 : 2Арка
16.12.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Погонь1 : 0Арка
19.08.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Арка0 : 3Погонь
08.04.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Погонь5 : 1Арка
21.10.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Арка0 : 3Погонь
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Погонь1 : 1
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 2 : 1Погонь
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Погонь2 : 2
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 2 : 0Погонь
24.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Погонь5 : 1
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Арка2 : 2
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Арка1 : 0
30.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Арка1 : 4
21.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 2 : 0Арка
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Арка3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2036
2
Лига чемпионов
Висла Плоцк2033
3
Лига конференций
Гурник З2033
4
Лига конференций
Заглембе Л2132
5 Краковия2132
6 Ракув2131
7 Корона2130
8 Лех П2029
9 ГКС Катовице2027
10 Радомяк2027
11 Пяст2026
12 Лехия2024
13 Мотор2024
14 Арка1922
15 Погонь2022
16
Зона вылета
Легия2121
17
Зона вылета
Видзев2020
18
Зона вылета
Нецеча2020

Отзывы и комментарии к матчу

