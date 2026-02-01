Погонь - Арка 15 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Арка, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Томас Томасберг
|Томас Томасберг
|Давид Шварга
|09.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|2 : 1
|30.11.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|1 : 1
|29.07.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|2 : 0
|07.04.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|3 : 3
|02.11.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|2 : 3
|05.05.2018
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 4-й тур
|3 : 2
|16.12.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|1 : 0
|19.08.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|0 : 3
|08.04.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|5 : 1
|21.10.2016
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|0 : 3
|08.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|01.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 2
|29.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|2 : 0
|24.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|5 : 1
|07.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|1 : 4
|21.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|2 : 0
|09.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ягеллония
|20
|36
| 2
Лига чемпионов
|Висла Плоцк
|20
|33
| 3
Лига конференций
|Гурник З
|20
|33
| 4
Лига конференций
|Заглембе Л
|21
|32
|5
|Краковия
|21
|32
|6
|Ракув
|21
|31
|7
|Корона
|21
|30
|8
|Лех П
|20
|29
|9
|ГКС Катовице
|20
|27
|10
|Радомяк
|20
|27
|11
|Пяст
|20
|26
|12
|Лехия
|20
|24
|13
|Мотор
|20
|24
|14
|Арка
|19
|22
|15
|Погонь
|20
|22
| 16
Зона вылета
|Легия
|21
|21
| 17
Зона вылета
|Видзев
|20
|20
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|20
|20