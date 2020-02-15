23:15 ()
Телстар - Твенте 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 15:30
15 Февраля 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Стан Тёбен (Арле-Рикстел, Нидерланды);
Телстар
Твенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Твенте, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телстар
Велзен
Твенте
Энсхеде
20НидерландыврДаан Райцигер
14НидерландызщNigel Nwankwo
6НидерландызщДанни Баккер
39НидерландызщJochem Ritmeester van de Kamp
4НидерландыпзGuus Offerhaus
11КюрасаопзTyrese Noslin
23НидерландыпзCedric Hatenboer
17НидерландыпзНильс Россен
2НидерландыпзДжефф Хардевельд
7НидерландыпзSoufiane Hetli
19ИсландиянпНёккви Ториссон
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
28НидерландызщБарт ван Рой
23ИзраильзщСтав Лемкин
3НидерландызщРобин Проппер
39НидерландызщМатс Ротс
6АлжирпзРамиз Зерруки
20НидерландыпзТомас ван ден Белт
27НорвегияпзСондре Эрьясетер
11НидерландынпДан Ротс
14ИсландиянпКристиан Хлинссон
10НидерландынпСэм Ламмерс
Главные тренеры
НидерландыДжозеф Остинг
НидерландыДжон ван ден Бром
История личных встреч
07.11.2025Нидерланды — Эредивизия12-й турТвенте0 : 0Телстар
10.01.2023Кубок Нидерландов1/16 финалаТвенте3 : 1Телстар
12.04.2019Нидерланды - Первый дивизион34-й турТвенте1 : 0Телстар
21.09.2018Нидерланды - Первый дивизион6-й турТелстар1 : 3Твенте
08.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й тур1 : 1Телстар
05.02.2026Кубок Нидерландов1/4 финалаТелстар2 : 1
31.01.2026Нидерланды — Эредивизия21-й тур4 : 1Телстар
25.01.2026Нидерланды — Эредивизия20-й турТелстар0 : 1
17.01.2026Нидерланды — Эредивизия19-й тур2 : 2Телстар
07.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й турТвенте5 : 0
03.02.2026Кубок Нидерландов1/4 финала2 : 1 ДВТвенте
30.01.2026Нидерланды — Эредивизия21-й тур2 : 2Твенте
24.01.2026Нидерланды — Эредивизия20-й турТвенте0 : 0
18.01.2026Нидерланды — Эредивизия19-й тур0 : 2Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2359
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2242
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2241
4
Лига Европы
Аякс2239
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2236
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2234
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2233
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2231
9 Херенвен2228
10 Утрехт2227
11 Фортуна2226
12 Эксельсиор2226
13 ПЕК Зволле2226
14 Волендам2324
15 Гоу Эхед Иглс2223
16
Стыковая зона
НАК Бреда2319
17
Зона вылета
Телстар2217
18
Зона вылета
Хераклес2317

