Телстар - Твенте 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2026 15:30
15 Февраля 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Стан Тёбен (Арле-Рикстел, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Твенте, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телстар
Велзен
Твенте
Энсхеде
|20
|вр
|Даан Райцигер
|14
|зщ
|Nigel Nwankwo
|6
|зщ
|Данни Баккер
|39
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|4
|пз
|Guus Offerhaus
|11
|пз
|Tyrese Noslin
|23
|пз
|Cedric Hatenboer
|17
|пз
|Нильс Россен
|2
|пз
|Джефф Хардевельд
|7
|пз
|Soufiane Hetli
|19
|нп
|Нёккви Ториссон
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|23
|зщ
|Став Лемкин
|3
|зщ
|Робин Проппер
|39
|зщ
|Матс Ротс
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
|11
|нп
|Дан Ротс
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|07.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 0
|10.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|12.04.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|34-й тур
|1 : 0
|21.09.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|6-й тур
|1 : 3
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|05.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|4 : 1
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|0 : 1
|17.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 2
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|5 : 0
|03.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|30.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|0 : 0
|18.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|59
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|22
|42
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|22
|41
| 4
Лига Европы
|Аякс
|22
|39
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|22
|36
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|22
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|22
|33
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|22
|31
|9
|Херенвен
|22
|28
|10
|Утрехт
|22
|27
|11
|Фортуна
|22
|26
|12
|Эксельсиор
|22
|26
|13
|ПЕК Зволле
|22
|26
|14
|Волендам
|23
|24
|15
|Гоу Эхед Иглс
|22
|23
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Телстар
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|23
|17