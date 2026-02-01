23:16 ()
Мотор - Лехия 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 13:15
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
15 Февраля 2026 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 21-й тур
Мотор
Лехия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - Лехия, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мотор
Люблин
Лехия
Гданьск
История личных встреч
11.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Лехия3 : 3Мотор
01.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Мотор1 : 1Лехия
26.07.2024 Польша — Экстракласса 2-й тур Лехия0 : 2Мотор
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 4 : 1Мотор
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Мотор2 : 1
14.12.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Мотор1 : 1
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 1 : 0Мотор
01.12.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Мотор1 : 1
06.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Лехия1 : 1
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 3Лехия
05.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Лехия5 : 2
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Лехия5 : 1
22.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 2 : 2Лехия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2036
2
Лига чемпионов
Висла Плоцк2033
3
Лига конференций
Гурник З2033
4
Лига конференций
Заглембе Л2132
5 Краковия2132
6 Ракув2131
7 Корона2130
8 Лех П2029
9 ГКС Катовице2027
10 Радомяк2027
11 Пяст2026
12 Лехия2024
13 Мотор2024
14 Арка1922
15 Погонь2022
16
Зона вылета
Легия2121
17
Зона вылета
Видзев2020
18
Зона вылета
Нецеча2020

Отзывы и комментарии к матчу

