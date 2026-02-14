Раскрыто, когда Саудовская Аравия планирует завершить переход Салаха

Дата публикации: 14-02-2026 15:53

Руководство саудовской Про-Лиги активно ведёт переговоры с ведущими футбольными клубами страны, обсуждая возможный переход нападающего Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" летом этого года. Ранее основным кандидатом на подписание 33-летнего вингера считался "Аль-Иттихад", однако сейчас к борьбе за футболиста подключился и "Аль-Наср". Об этом информирует издание TEAMtalk.

По словам источника, представители саудовской Про-Лиги настроены максимально оперативно оформить сделку. Их основная задача - завершить переход египетского нападающего уже в самом начале трансферного окна. Власти лиги стремятся избежать превращения этого трансфера в продолжительную и утомительную сагу, которая могла бы затянуться вплоть до завершения лета. Клубам рекомендовано ускорить обсуждение финансовых и организационных деталей, чтобы будущий контракт был подписан как можно раньше.

Что касается позиции "Ливерпуля", официально представители мерсисайдского клуба по-прежнему подчеркивают, что Салах считается ключевым игроком и важной частью нынешнего проекта. Однако, по сведениям из окружения клуба, руководство уже готовится к вероятному уходу Салаха в ближайшее трансферное окно и начинает рассматривать варианты возможной замены одному из своих главных лидеров.