Аль-Фатех - Аль-Наср 14 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 14-02-2026 19:30
14 Февраля 2026 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 22-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Фатех - Аль-Наср, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Жозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|18.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|5 : 1
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|3 : 2
|26.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|3 : 1
|17.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|20-й тур
|2 : 1
|25.08.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|3-й тур
|0 : 5
|07.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|1 : 1
|01.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|1 : 1
|29.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|2 : 2
|25.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|2 : 0
|20.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|2 : 5
|11.02.2026
|Лига Чемпионов АФК 2
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|06.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|2 : 0
|02.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|0 : 1
|30.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|0 : 3
|26.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|21
|53
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Ахли
|21
|50
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|20
|49
|4
|Аль-Кадисия
|21
|47
|5
|Аль-Таавун
|21
|39
|6
|Аль-Иттихад
|21
|37
|7
|Аль-Иттифак
|21
|35
|8
|Неом
|21
|28
|9
|Аль-Халидж
|20
|26
|10
|Аль-Фатех
|20
|24
|11
|Аль-Хазм
|21
|24
|12
|Аль-Фейха
|21
|23
|13
|Аль-Холуд
|20
|19
|14
|Аль-Шабаб
|21
|19
|15
|Дамак
|21
|15
| 16
Зона вылета
|Эр-Рияд
|20
|12
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|21
|10
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|20
|5