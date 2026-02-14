00:26 ()
Аль-Фатех - Аль-Наср 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 19:30
14 Февраля 2026 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 22-й тур
Аль-Фатех
Аль-Наср

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Фатех - Аль-Наср, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Жозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
18.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Аль-Наср5 : 1Аль-Фатех
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур Аль-Фатех3 : 2Аль-Наср
26.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур Аль-Наср3 : 1Аль-Фатех
17.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 20-й тур Аль-Наср2 : 1Аль-Фатех
25.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 3-й тур Аль-Фатех0 : 5Аль-Наср
07.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур 1 : 1Аль-Фатех
01.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур Аль-Фатех1 : 1
29.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур Аль-Фатех2 : 2
25.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур 2 : 0Аль-Фатех
20.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур Аль-Фатех2 : 5
11.02.2026 Лига Чемпионов АФК 2 1/8 финала. 1-й матч 0 : 1Аль-Наср
06.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур Аль-Наср2 : 0
02.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур 0 : 1Аль-Наср
30.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур 0 : 3Аль-Наср
26.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур Аль-Наср1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль2153
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли2150
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср2049
4 Аль-Кадисия2147
5 Аль-Таавун2139
6 Аль-Иттихад2137
7 Аль-Иттифак2135
8 Неом2128
9 Аль-Халидж2026
10 Аль-Фатех2024
11 Аль-Хазм2124
12 Аль-Фейха2123
13 Аль-Холуд2019
14 Аль-Шабаб2119
15 Дамак2115
16
Зона вылета
Эр-Рияд2012
17
Зона вылета
Аль-Охдуд2110
18
Зона вылета
Аль-Наджма205

